Straniero senza biglietto pesta agenti della Polfer | ancora violenze a Napoli

ilgiornale

: Ma un leghista o un grillino con un figlio che ha un amico, un compagno di scuola, di gioco straniero c’è? Uno che… - Ettore_Rosato : Ma un leghista o un grillino con un figlio che ha un amico, un compagno di scuola, di gioco straniero c’è? Uno che… - Micione20 : RT @BarghoutKawtar: Parlano di razzismo senza conoscere la normativa nazionale. DPR 445/2000, art. 3: prevede che lo straniero extra CE deb… - E__machine : Sono rimasto sbalordito dalla domanda e mi sento un po 'disgustoso. Nel caso Perché gli stranieri sono un po 'stran… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Momenti di forte tensione si sono vissuti ieri alla Stazione Centrale dipolizia ferroviaria, infatti, sono dovuti intervenire a bordo di un treno regionale in partenza per Roma a seguito di una sollecitazione da parte del personale di Trenitalia che aveva scoperto unoprivo diche si rifiutava di regolarizzare la sua posizione.Quando gli uomini delle forze dell"ordine, giunti sul posto in breve tempo, hanno chiesto al giovane extracomunitario di mostrare un documento di riconoscimento, questi ha mostrato pericolosi segnali di nervosismo tanto che si è scagliato contro i poliziotti, cominciando a colpirli con violenti spintoni e calci.Gli, con grande difficoltà, sono riusciti a bloccare l"immigrato che è stato immediatamente condotto negli uffici per procedere con l"identificazione.La furia del giovane, però, non si è placata. Infatti, nel ...