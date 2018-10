Strade allagate e automobilisti bloccati a Roma per il maltempo | in Sicilia famiglie

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) L'Italia è investita da un'ondata di. Daa Palermo forti nubifragi hanno colpito la penisola facendo registrare danni e problemi in varie zone delle città. Bomba d'acqua nella serata di ieri, 21 ottobre, sulla Capitale. Le piogge hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città. In particolare i vigili del fuoco del Comando disono intervenuti in via Tiburtina, via Collatina e Via Prenestina, dove si sono allagati i sottopassi. Diversisono rimasticon le auto nell'acqua e sono stati soccorsi dai sommozzatori. Altri allagamenti si sono registrati all'interno di negozi posti al piano stradale e in terrazzi condominiali. Numerosi anche gli interventi per alberi e rami pericolanti. In totale, tra le 20 e le 23, i vigili del fuoco hanno effettuato ben 120 interventi.VIDEO -: sotto una pioggia di ...