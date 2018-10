Stefano Sala mollato dalla fidanzata dopo il flirt con Benedetta Mazza

Stefano Sala e la fidanzata Dasha - lei lo ha lasciato? Chiari segnali su Instagram : Stefano Sala, Dasha pare lo abbia già lasciato: batosta in arrivo per il concorrente La storia tra Stefano Sala e Dasha potrebbe essere finita: lei ha chiaramente lasciato capire le sue intenzioni in merito a questa storia. Su Instagram è impossibile non notare che la ragazza non abbia affatto gradito il comportamento e le parole […] L'articolo Stefano Sala e la fidanzata Dasha, lei lo ha lasciato? Chiari segnali su Instagram proviene da ...

Stefano Sala fa dietrofront con la Mazza : “Mi manca la fidanzata” : GF Vip: Stefano Sala si tira indietro con la Mazza: la confessione Anche in queste ultime ore a far molto discutere i numerosi telespettatori del Grande Fratello Vip sono stati nuovamente Stefano Sala e Benedetta Mazza. Il motivo? Questa notte il giovane modello, parlando a tu per tu con Martina, ha voluto chiarire una volta per tutte i suoi sentimenti per Benedetta, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Io non ho niente ...

Stefano Sala in crisi per Benedetta Mazza. La Giorgi : “Stai attento” : GF Vip, Sala confuso sui suoi sentimenti per la Mazza: il parere della Giorgi Questi ultimi giorni passati nella casa più spiata dagli italiani per Stefano Sala sono stati particolarmente complicati. Difatti il giovane modello pare davvero essere combattuto tra i sentimenti che sta provando per Benedetta Mazza e quelli per la sua fidanzata. E a tal proposito si è sfogato stanotte con Eleonora Giorgi, la quale ha espresso qualche dubbio su tutta ...

Stefano Sala al Gf Vip parla della fidanzata Dasha : un dettaglio lo tradisce : Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini al Gf Vip: lui ha già dimenticato la fidanzata Dasha? Stefano Sala e Benedetta Mazza sono sempre più vicini e complici al Grande Fratello Vip. Quella ad avere le idee più chiare sul loro rapporto, però, è Benedetta che, già in più occasioni, ha ribadito di essere […] L'articolo Stefano Sala al Gf Vip parla della fidanzata Dasha: un dettaglio lo tradisce proviene da Gossip e Tv.

Stefano Sala si dichiara a Benedetta Mazza al GF Vip. E la fidanzata? : Grande Fratello Vip: Stefano Sala innamorato di Benedetta Mazza E’ appena finita una nuova puntata del daytime del GF Vip. E in questa circostanza ampio spazio è stato dedicato a Stefano Sala e Benedetta Mazza. Inutile dire che tra i due sia nato in queste settimane passate nella casa più spiata dagli italiani un’amicizia del tutto particolare. Amicizia, che molti fan del reality show condotto da Ilary Blasi hanno pensato subito ...

Dayane Mello si sposa? Dopo Stefano Sala pronta per il matrimonio con Carlo : Dayane Mello pronta a convolare a nozze: Dopo Stefano Sala l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sogna il matrimonio con Carlo Pare procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Dayane Mello e il fidanzato Carlo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, infatti, pare stare così tanto bene con il suo innamorato da sognare addirittura il matrimonio. A […] L'articolo Dayane Mello si sposa? Dopo Stefano Sala pronta per ...

GF Vip - Stefano e Benedetta : flirt in corso? Le parole della fidanzata di Sala : Cosa sta succedendo tra Benedetta e Stefano ? I due concorrenti del Grande Fratello Vip sono sempre più vicini, tanto da ipotizzare un flirt in corso, ma Sala, fuori dall porta rossa, ha una fidanzata ...