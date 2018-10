Star allo Specchio | il trucco da mamma e nonna social di Marina Di Guardo

Star allo Specchio : Marina Di Guardo e il trucco (da mamma e nonna) social : Per la nostra video rubrica beauty abbiamo incontrato una donna che sa come creare empatia, anche solo attraverso il trucco: Marina Di Guardo. La mamma di Chiara Ferragni, la nonna più social d’Italia e l’autrice che fa rabbrividire con i suoi thriller dalle tinte fosche, ci insegna un make-up da autodidatta per diventare «tutta occhi» L'articolo Star allo Specchio: Marina Di Guardo e il trucco (da mamma e nonna) social proviene da ...

20 Start up Marche allo Smau di Milano : ANCONA, 21 OTT - Dal supporto alle imprese per sviluppare prodotti con stampa 3D a soluzioni per l'industria con informatica, automazione, domotica; dalla progettazione meccanica alla realtà aumentata.

I BaStardi di Pizzofalcone 2 : Napoli dà calore ad un giallo classico - dal quale i personaggi emergono prepotenti : I Bastardi di Pizzofalcone 2 I gialli di Maurizio De Giovanni, benché nati in libreria, sono perfetti per essere sceneggiati in tv. I casi su cui indagano ogni lunedì sera su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone sono incastri ragionati, dei quali il pubblico può trovare la soluzione, senza colpi di scena inarrivabili ma con una grande attenzione per i dettagli. La fiction è diversa da quelle storiche dell’azienda pubblica – ...

Cucchi - carabiniere confessa : "Due colleghi lo peStarono" | "Zitto 9 anni - temevo ritorsioni" | "Il maresciallo mi disse di mentire al pm" : Colpo di scena a inizio udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi. Uno dei militari, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio

Spose cadavere e zombie - le Star festeggiano Halloween al parco del cinema : Zucche e scheletri, zombie e dolcetti: al parco di Castel Romano Halloween è già arrivato e attira tanti vip. Ecco la famigliola glam formata da Sofia Bruscoli, il compagno Marcelo Fuentes e la ...

NBA – Scelto il quintetto Cavs? Ecco l’idea di Tyronn Lue : esclusioni importanti dallo Starting 5 : Secondo The Athletic, Tyronn Lue avrebbe Scelto lo starting 5 dei Cavs per la prossima stagione: niente rivoluzione nel ‘post LeBron James’ Dopo l’addio di LeBron James e un mercato nel quale la società non ha preso in considerazione il progetto di rebuilding, in casa Cleveland Cavaliers la domanda è una sola: quale sarà il nuovo modo di giocare dei Cavs? Sembra abbastanza intuibile che il nuovo go-to-guy sarà Kevin Love, ‘promosso’ ad un ...

Lady Gaga e Bradley Cooper in Shallow : audio - testo e traduzione da A Star is born : Lady Gaga e Bradley Cooper in Shallow, il nuovo brano disponibile da oggi in digital download in tutto il mondo. Un arpeggio di chitarra, tenue, pizzica sulle corde e irradia un insieme di suoni che donano ingresso alla profondità di un brano che sa abbracciare l'ascoltatore e cullarlo fino alla scomparsa di ogni nota. Sinusoidi si accompagnano, poi, quando con l'acustica convola a nozze una voce calda ed espressiva. Bradley Cooper, attore al ...

Ritornano 'I baStardi di Pizzofalcone' : Gassmann - Crescentini - Gallo e D'Aquino : La seconda stagione de 'I bastardi di Pizzofalcone', diretta da Alessandro D'Alatri, interpretata tra gli altri da Alessandro Gassmann con Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino,, ...

Piovan avvia iter quotazione e punta allo Star : Piovan , azienda veneta attiva nella fornitura di apparecchiature ausiliarie e servizi per l'industria della plastica, ha avviato l'iter per quotarsi al segmento Star, sul Mercato Telematico Azionario ...