Ssd Colonna calcio | II cat cala il poker | ma Tiberi vola basso | «L’obiettivo rimane la

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Roma – Unissimo (di gol) per il(di vittorie). E’ un inizio di stagione strepitoso per la Seconda categoria della Ssd: la squadra di mister Luca Esuperanzi supera con uno squillante 5-1 l’Arco di Travertino e trova il quarto successo consecutivo di questo inizio di campionato. Tra i protagonisti dell’incontro, l’ex attaccante della Nuova Virtus (ora denominata Santa Maria delle Mole) Mattia, autore di una doppietta che assieme ai sigilli di Bocci, Mencarelli e Badoni ha caratterizzato il tabellino finale. «Non è stata per niente una partita semplice come potrebbe suggerire il risultato – rimarca– Siamo pure andati sotto all’inizio sugli sviluppi di unpiazzato, ma la squadra non si è disunita e ha reagito con forza. Siamo riusciti a pareggiare i conti con Bocci e a ribaltare il risultato con il mio primo gol già entro il 45esimo. Nella ...