Spread in ribasso dopo il declassamento di Moody’s | ma poi torna a quota 300 Apertura a

Spread apre in forte ribasso dopo il declassamento di Moody’s : apre a 289 - aveva chiuso a 301 : Apertura in deciso calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna nei primi minuti 289 punti contro i 301 punti della chiusura di venerdì mentre il rendimento del decennale è pari al 3,35%. Per gli analisti la spinta arriva dal mancato declassamento a ‘junk‘ (spazzatura) da parte di Moody’s del rating sovrano italiano, che è stato solo tagliato a Baa3 (un gradino sopra) e con outlook oltretutto stabile. L'articolo ...

Spread vola a quota 315 punti. Fmi rivede al ribasso crescita dell'Italia : Il tutto proprio mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria illustra alla Commissione Bilancio di Camera e Senato la nota di aggiornamento al Def. A contribuire a questa debacle anche il giudizio ...

Spread Btp-Bund arriva a 301 punti. Milano apre in ribasso. Giù le banche : Lo Spread tra Btp decennale e Bund tedesco di pari durata apre in rialzo a 293,5 punti dai 279 della vigilia e i 285 della chiusura di venerdì e dopo un quarto d'ora dall'apertura della Borsa di ...

Prima scossa. Lo Spread corre (ma non vola) - Piazza Affari apre in deciso ribasso. : La Prima scossa arriva subito. spread in netto rialzo, Borsa in forte calo, banche e assicurazioni subito pesanti. Lo spread tra Btp-Bund schizza a 261 punti nei primissimi scambi, dopo che ieri aveva chiuso a 237 punti. Il rendimento del Btp decennale sale al 3,11%. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi è l'osservato speciale per testare la reazione dei mercati all'indomani della manovra del Governo Conte che fissa il ...

Rendimenti e Spread in netto ribasso dopo parole Tria : Rendimenti e spread dei titoli di stato italiani in netto ribasso dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel fine settimana: la manovra sarà equilibrata dato che non tutto quanto è inserito nel programma di governo si può fare subito. Tria ha anche affermato che sta discutendo da ...