Spread giù in apertura | Moody' s non fa male all' Italia

Dopo la lettera Ue sale lo Spread - raggiunti i 340 punti base : mai così alto da 5 anni : Lo spread torna a salire in mattinata, raggiungendo i 340 punti base per poi riscendere leggermente e attestarsi a 335. Il differenziale tra i Btp decennali e i Bund sale, dunque, Dopo la lettera con cui la Commissione europea muove forti critiche alla manovra italiana e Dopo lo scontro nel governo sul condono fiscale.Continua a leggere

Manovra - in arrivo la lettera Ue per chiarimenti. Intanto lo Spread raggiunge i 320 punti : La bocciatura della Manovra si avvicina: è previsto per questa sera, 18 ottobre, o al massimo domani, l'arrivo di una lettera con richiesta di chiarimenti , che ha per mittente l'Unione Europea e per ...

Manovra - Spread giù a 300 punti Piazza Affari in lieve rialzo : Apertura di seduta positiva per Milano, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 301 punti, contro i 305 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra al 3,521% Segui su Affaritaliani.it

Giulio Tremonti - Spread alle stelle? 'Ecco il ruolo delle banche' : Dipinge uno scenario drammatico, l' ex ministro dell'Economia del governo Berlusconi, Giulio Tremonti . Parlando di spread alla presenza del consigliere del ministro Savona, Antonio Rinaldi , Tremonti, ripreso da Il Giornale , spiega che 'crescerà ...

Borse giù dopo il tonfo di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo Spread torna a 310 : Borse europee in rosso. Per Tokyo il maggior calo da marzo. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Conte : avanti manovra - Spread andrà giù : 22.00 "Chi ha bocciato le stime di crescita dovrà riformularle". Così il premier Conte dopo la riunione con le aziende partecipate dello Stato. Spread fuori controllo? "Non prendiamo assolutamente in considerazione questa possibilità, conosciamo i fondamentali della nostra economia. Quando gli investitori conosceranno la manovra":Spread giù "e tutto tornerà sotto controllo". Per i prossimi 5 anni parliamo di 15mld in più, che potrebbero ...