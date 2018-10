Spider-Man fa volare PS4 | la console Sony è la più venduta di settembre

'Arrestato' Spiderman : Non è la scena di un film ma quanto accaduto agli agenti della Questura di Ancona che si sono imbattuti in 'Spiderman'. Ieri pomeriggio una pattuglia della Squadra Nautica che vigilava con le moto d'...

Seduto sulla banchina del porto di Ancona vestito da Spiderman : fermato dalla Polizia : "Cos'è successo? Ho finito la ragnatela". E' la risposta data in uno stentato italiano da un 25enne turista inglese mascherato da 'Spiderman' che gli agenti della Squadra Nautica hanno trovato Seduto ...

Spider-Man : insomniac ironizza sulla polemica delle pozzanghere scaturita dopo il lancio : Come ben ricorderete, al lancio di Spider-Man nacque una sorta di polemica riguardo delle pozzanghere ridotte o modificate, mentre nei trailer e nella demo mostrata all'E3 si potevano vedere maggiormente accentuate.Come riporta Eurogamer, insomniac con l'ultimo aggiornamento per la sua esclusiva PS4 ironizza sull'argomento, e come lo fa? Introducendo degli adesivi a forma di pozzanghera naturalmente. Per lo meno, ora, potremo avere tutte le ...

Daredevil - terza stagione con musiche di Mass Effect e Spider-Man : La terza stagione di Daredevil è ora disponibile su Netflix e in tanti stanno notando omaggi al mondo dei videogiochi. Come riporta GameSpot , infatti, la serie Marvel ha 'citato' due perle del gaming quali Mass Effect 3 e Spider-Man. Lo ha fatto utilizzando brani tratti dalle loro colonne ...

Spider-Man introduce il New Game Plus con le patch 1.07 e 1.08 : L'ultimo aggiornamento pubblicato per l'esclusiva dedicata all'Uomo Ragno per PS4 include la modalità New Game Plus, riporta VG247.Come possiamo vedere, le patch 1.07 e 1.08 includono il sopra citato New Game Plus, ma anche il nuovo livello di difficoltà Ultimante e molto altro ancora.Il New Game Plus è stato annunciato a settembre e inizialmente, come ricorderete, si pensava che la modalità sarebbe stata introdotta con un aggiornamento il 17 ...

Novità importantissime per Spider-Man : Nuova Partita + e difficoltà Ultimate disponibili : Finalmente è stata rilasciata la patch 1.08 con la Nuova Partita + di Marvel's Spider-Man, il titolo disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. In un primo momento era attesa per lo scorso 17 ottobre, ma Insomniac Games a pochi minuti dal rilascio aveva reso noto che ci sarebbe stato un ritardo di pochi giorni. In effetti è stato proprio così. Nella tarda serata di venerdì 19 ottobre sono stati rilasciati l’aggiornamento 1.07 e l'1.08 ...

Spider-Man si aggiorna con Nuova Partita + e non solo : A partire da oggi sono disponibili ben 2 aggiornamenti per Spider-Man (1.07 e 1.08) del peso complessivo di circa 5GB, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli. Tutti i dettagli sui nuovi aggiornamenti di Spider-Man A seguire vi riportiamo le migliorie apportate e novità introdotte: Introduzione della modalità Nuova Partita +, la quale consente di ricominciare il gioco con tutto ciò che è stato sbloccato nella ...

Spider-Man : Far From Home - Tom Holland rivela il nuovo costume : L’universo cinematografico Marvel è in grande fermento: il 2019, infatti, vedrà non solo il debutto di Capitain Marvel, ovvero il primo film solista su una supereroina, ma anche l’arrivo di Avengers 4, la pellicola collettiva che darà un epilogo alle tragiche vicende di Infinity War. E in estate vedremo anche Spider-Man: Far From Home, il secondo capitolo della nuova era cinematografica targata Sony-Marvel. Proprio il suo ...

Spider-Man 2/ Su TV8 il film di Sam Raimi (oggi - 18 ottobre 2018) : Spider Man 2, il film fantascientifico in onda su TV8 oggi, giovedì 18 ottobre 2018. Nel cast: Tobey Maguire, Alfred Molina e Kirsten Dunst, alla regia Sam Raimi. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:19:00 GMT)

Insomniac Games pubblica alcune immagini che mostrano le fasi di sviluppo di Spider-Man : Il designer di Insomniac Games, Josue Benavidez, ha rivelato alcune immagini, precedenti e successive, prese dalle varie fasi di sviluppo di Marvel's Spider-Man per PS4. Le immagini, riportate da Dualshockers, mostrano la città di New York all'inizio dei lavori, quando era mucchio di alti blocchi a cielo aperto prima che venisse riempita dai vari assetGli screenshot, visibili qui sotto, ci forniscono un piccolo sguardo dietro le quinte:Read ...

Spider-Man si aggiorna e da domani arriva il New Game Plus : aggiornamento: Insomniac Games ha sostanzialmente smentito l'arrivo della modalità nella giornata di domani attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale.Attualmente la modalità New Game Plus è ora in arrivo a breve ma sicuramente non domani.News originale: L'aggiornamento 1,07 di Spider-Man è atteso per domani, e introdurrà alcune novità, tra cui il tanto atteso New Game Plus, riporta Pushsquare.Read more…

Spider-Man si aggiorna - da domani arriva il New Game Plus : L'aggiornamento 1,07 di Spider-Man è atteso per domani, e introdurrà alcune novità, tra cui il tanto atteso New Game Plus, riporta Pushsquare.Il primo DLC del gioco, intitolato The Heist, arriverà molto presto, ma nel frattempo da domani potremo scaricare la patch 1,07 con cui Insomniac introduce alcune novità alla sua esclusiva per PS4.Il New Game Plus ci permetterà di giocare ulteriormente, una volta finito il gioco, con tutte le nostre ...

Spider-Man : ecco i tre belissimi costumi introdotti dal DLC The Heist : The Heist, il primo DLC di Spider-Man della serie The City That Never Sleeps, sarà disponibile tra una settimana, dal 23 ottobre 2018.Come già sapevamo, l'espansione sarà focalizzata su un colpo in un museo d'arte e sulla figura di Black Cat, vecchia fiamma del passato di Peter Parker. Ma oltre a nuove missioni della storia, The Heist introdurrà nuove fazioni di nemici, nuovi crimini, nuove sfide e nuove trofei. Tantissimi contenuti, ma non è ...