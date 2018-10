SoulCalibur VI debutta in UK con delle vendite retail nettamente inferiori rispetto allo

eurogamer

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Leggere che un ottimo gioco comeVI (avete letto la nostra recensione?)nel Regno Unito con un calofisiche nettissimoalla scorso capitolo della serie non può che far suonare più di un campanello d'allarme. Fortunatamente le attenuanti in questo e molti altri casi sono molto evidenti.Come successo per moltissimi giochi degli ultimi anni lefisiche si rivelano in netto caloai capitoli precedenti del franchise. In questo caso, Eurogamer.net segnala un calo di addirittura più del 55%V. Considerando che dal successo del gioco dipende il futuro della serie, alcuni fan sono inevitabilmente preoccupati.La situazione potrebbero però essere decisamente più rosea di quanto si potrebbe pensare considerando quanto il mercato attuale sia diverso da quello che ha accoltoV nell'ormai lontano 2012. Le ...