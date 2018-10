Sorpresa nel mare di Ischia | trovato un ago da cucire di 2000 anni

Volley - annuncio a Sorpresa : nel 2019 si giocherà la Coppa del Mondo! Calendario intasato - l’Italia ci sarà? : Notizia a sorpresa da parte della Federazione Internazionale di Pallavolo: nel 2019 si disputerà la Coppa del Mondo! La competizione non era originariamente in programma perché si era pensato a un differente percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dunque la kermesse, in Calendario ogni quattro anni dal 1977 proprio per assegnare i pass a cinque cerchi, aveva teoricamente perso il suo senso di esistere. Il Presidente Ary Graça, ...

Triathlon - Europei Under 23 Eilat 2018 : nella staffetta mista vittoria a Sorpresa della Svizzera : Ad Eilat, in Israele, si sono conclusi gli Europei Under 23 di Triathlon con la staffetta mista, che, a sorpresa, è andata alla Svizzera, che ha completato il percorso in 1:06’17”, battendo in volata la Gran Bretagna (con lo stesso tempo). Terzo posto per la Russia, staccata di 13″. Assente l’Italia. Europei Under23 – staffetta mista 1 Svizzera 1:06:17 2 Gran Bretagna 1:06:17 3 Russia 1:06:30 4 Spagna 1:07:07 5 ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Roma-SPAL 0-2 - successo a Sorpresa degli ospiti all’Olimpico nell’anticipo della nona giornata : Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su Calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione del portiere Vanja ...

X Factor - Manuel Agnelli richiama la concorrente dopo l’esibizione : “Questa cosa non è mai stata fatta”. Poi la Sorpresa : Nell’ultima puntata prima dei live, Manuel Agnelli ha sorpreso tutti: “Questa cosa, a X Factor, non è mai stata fatta. Me ne assumo la responsabilità”. dopo l’esibizione di Sherol, il giudice l’ha convocata una seconda volta, tanto che la ragazza ha esclamato, impaurita: “Mi fa cantare di nuovo”. Invece Agnelli le ha riservato una sorpresa, portandola direttamente alla fase in prima serata (ogni giovedì ...

Una civetta nel forno : Sorpresa per il pizzaiolo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rabona sbarca su Rai 3 - Andrea Vianello : «Il mio colpo a Sorpresa» : Il calcio approda su Rai3, ma lo fa con un programma sui generis, che punta sulla contaminazione dei linguaggi: è Rabona - Il colpo a sorpresa , ideato e condotto da Andrea Vianello , in onda ogni ...

NBA 2019 : Houston cade a Sorpresa - iniziano bene Bucks - Nuggets e Raptors - sorride Belinelli - mentre Gallinari cede sul finale : Dopo la opening night di ieri, programma decisamente più fitto nella nottata della NBA. Ben 22 squadre in campo e tanti spunti nelle partite disputate, tra esordi eccellenti, squadre con i cerotti e prime sorprese, su tutte la caduta degli Houston Rockets sul proprio parquet. Serata agrodolce per i due italiani, Marco Belinelli parte bene con i suoi Spurs, Danilo Gallinari cade sul finale con i suoi Los Angeles Clippers. CHARLOTTE ...

Una pallottola nel cuore 3 : un finale a Sorpresa ma non troppo : Assisi e Proietti Anche per questa stagione le indagini di Bruno Palmieri, giornalista di cronaca nera che indaga su vecchi casi irrisolti, sono volte al termine. Gli anni passano ma le vicende di Gigi Proietti e del suo alter ego Palmieri restano il fulcro della trama di Una pallottola nel cuore. Proietti, come si suol dire, regge ancora una volta l’intera baracca, portando al centro della fiction un tema sempre attuale, quello dei cold ...

Gf Vip 3 - parla Pierluigi Gollini - fidanzato di Giulia Provvedi : "Potrei farle una Sorpresa nella Casa" : Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha parlato della sua fidanzata, Giulia Provvedi, rinchiusa come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 3, non facendo trasparire proprio il massimo dell'entusiasmo: Francamente avrei preferito che Giulia restasse a casa, ma so che è una grandissima occasione e faccio il tifo per lei. Mi fido ciecamente, ha una personalità forte, credo possa ...

Portobello - Antonella Clerici e la Sorpresa che spiazza tutti : chi avrà di fianco il sabato sera su Raiuno : Il ritorno di Portobello in tv coinciderà con il colpaccio di Antonella Clerici , ad alto tasso emotivo. L'ex padrona di casa della Prova del cuoco debutterà nella prima serata del sabato dal 27 ...

Ibra - Sorpresa ai ragazzi salvati nella grotta : 'Siete la squadra più forte del mondo' : Durante uno show televisivo il campione svedese ha incontrato la squadra intrappolata per 17 giorni in Thailandia

Ibrahimovic - Sorpresa in diretta TV : incontra i ragazzi sopravvissuti per 17 giorni nella grotta : Questa è probabilmente la migliore squadra del mondo" . Complimenti indimenticabili per la formazione sopravvissuta 17 giorni in una caverna, invitata dall'infinito Zlatan per una speciale sessione d'...

Brexit - nulla di fatto nel vertice a Sorpresa : Ennesima fumata nera sulla Brexit nel vertice a sorpresa svoltosi a Bruxelles ieri, 14 ottobre . Nonostante il rincorrersi di voci su un possibile accordo, l'incontro tra il ministro britannico per la ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : assegnati gli ultimi tre titoli. Sorpresa nipponica nel doppio misto : Calato il sipario sul Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati gli ultimi tre titoli. Hanno un proprietario le medaglie d’oro per quanto riguarda il singolare femminile, il doppio maschile ed il doppio misto. Andiamo a scoprire i risultati odierni delle quattro gare in programma. Nel singolare femminile vittoria della slovena Kaja Juvan, numero quattro del tabellone, che batte la transalpina Clara Burel, numero sette del ...