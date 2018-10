Sondaggi Politici Lega ‘boom’ al 31% | Berlusconi risale | Centrodestra al 46% | calo Di

Sondaggi Politici/ Lega-M5s - Manovra ’incerta‘ : per il 43% “indebitarsi col Deficit è sempre un guaio” : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto del Governo e ultime notizie: flessione Lega al 31,5%, su Salvini pesa la Manovra . M5s e FI recuperano, Pd in stallo(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Flessione Lega al 31 - 5% - Di Maio e Berlusconi recuperano : su Salvini ‘pesa’ la Manovra : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto del Governo e ultime notizie: Flessione Lega al 31,5%, su Salvini pesa la Manovra . M5s e FI recuperano , Pd in stallo(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:31:00 GMT)

Sondaggi Politici elettorali : cedono Lega e M5S - la manovra economica divide gli italiani : L’istituto di ricerche SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici . La rilevazione evidenzia un ulteriore perdita di consensi per Lega e Movimento 5 Stelle. Entrambi hanno fatto registrare un calo nelle ultime intenzioni di voto. Il partito di Matteo Salvini si attesta al 30,5%, dopo aver perso lo 0,5% rispetto alla scorsa settimana. La flessione è maggiore per i pentastellati (-0,9%), che scendono al 28,1%. Dando uno sguardo agli altri dati, si ...

Sondaggi Politici/ Centrodestra unito vale 43 - 5% : boom Lega - Di Maio cala sotto il 30% : Sondaggi elettorali Politici , ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega -M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Governo Lega-M5s - Salvini al 50% vince la sfida dei leader contro Conte e Di Maio : SONDAGGI elettorali POLITICI , ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfida re strapotere Lega-M5s , ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Primarie Pd - Zingaretti-Martina per sfidare Lega-M5s : ma Renzi resta al 20%.. : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega-M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:51:00 GMT)