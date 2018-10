Sognando con Angelo

Sognando la Serie A – Elio Capradossi - il prestito alla Spezia con l’obiettivo massima serie : Elio Capradossi è un calciatore ugandese naturalizzato italiano, difensore dello Spezia in prestito d alla Roma e della nazionale Under-21 italiana. E’ cresciuto nelle giovanili della Roma, vinto il Campionato Primavera 2015-2016 da capitano, poi l’esperienza al prestito in Bari. Nel gennaio 2018, dopo una stagione e mezza trascorsa al Bari, è tornato alla Roma, esordio in serie A il 6 maggio 2018 nel match contro il Cagliari, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le avversarie dell’Italia nella seconda fase. Azzurre contro USA e Russia Sognando la Final Six : L’Italia continua a volare ai Mondiali 2018 di Volley femminile, la nostra Nazionale sta incantando in Giappone dove ha vinto le prime quattro partite sempre per 3-0. Oggi le Azzurre hanno letteralmente surclassato la temuta Turchia di Giovanni Guidetti e ora si lanciano verso la sfida di domani contro la Cina, un incontro importantissimo per il prosieguo della nostra rassegna iridata: anche le Campionesse Olimpiche si presentano allo ...