Smog Milano | da domani blocco dei veicoli diesel euro 4

Smog - Legambiente : a Milano 5° giorno di superamento del PM10 : Oltre al problema dell’odore acre a Milano dopo l’incendio di domenica scorsa, c’è anche quello dell’inquinamento da polveri sottili: l’allarme viene lanciato da Legambiente Lombardia. Nel capoluogo lombardo si registra il 5° giorno consecutivo di superamento della soglia per le polveri sottili (50 microg/mc), il 41° dall’inizio dell’anno. La conseguenza sarebbe l’entrata nella fase di emergenza ...

Smog Milano : l’appello del sindaco Sala - “non accendente i riscaldamenti” : Il Comune di Milano “darà per primo il buon esempio e confermo che il 15 nelle scuole e nei nostri uffici non accenderemo i riscaldamenti. Quando la temperatura si abbasserà li accenderemo immediatamente. Questo è un appello a milanesi e amministratori di condominio“: lo ha dichiarato ai cittadini in visita nel suo ufficio a Palazzo Marino in occasione delle Giornate d’autunno del Fai il sindaco di Milano, Giuseppe ...

Olimpiadi 2026 - ira Appendino/ “Fotoconfronto” del sindaco : Milano nello Smog - Torino al sole con montagne : Il sindaco di Torino Appendino non molla la sua battaglia per la candidatura della sua città alle Olimpiadi 2026 e pubblica una foto alquanto ambigua di Milano e Torino(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 10:58:00 GMT)

Smog Lombardia : stop agli euro 3 diesel a Milano e in altri 213 Comuni : Limitazioni per il traffico a Milano e in altri 213 Comuni della Lombardia sopra i 30 mila abitanti: in vigore da oggi le nuove norme previste dall’accordo siglato dalle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), che prevede lo stop degli euro 0 benzina e fino agli euro 3 diesel. Il blocco va dal 1 ottobre al 31 marzo, dal lunedi’ al venerdi’, dalle 7.30 alle 19.30. La novita’ riguarda lo ...

Milano pedala contro lo Smog Ora in tram si sale con la bici : Una festa di sport che arriva al termine di 15 giorni di eventi , oltre 150, dove di bici si è parlato molto e non solo come mezzo per fare sport e per il tempo libero, ma soprattutto come mezzo di ...

Smog Milano : da domani limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti : Da domani, lunedì 1° ottobre, saranno applicate anche a Milano le norme del Piano Aria del Bacino Padano e della Regione Lombardia ed entrano in vigore nuove regole che regolamentano l’accesso in Area C. Entrambi i provvedimenti sono in vigore dal lunedì al venerdì feriali e dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti previste dal Piano Aria riguardano i diesel fino a Euro 3 compreso (se ...