Smartphone Android in offerta oggi 22 ottobre | Moto G6 Plus | Xiaomi Mi A2 Lite | Huawei

Quali Smartphone riceveranno Android 9 Pie [Lista aggiornata] : Aggiorniamo la lista degli smartphone che riceveranno l’ultima versione di Android la 9.0 Pie. Scoprite se c’è il vostro dispositivo che riceverà l’update entro i primi mesi del 2019 Il mio smartphone riceverà Android 9 Pie? Scorrete la lista Android 9 Pie, è l’ultima versione del sistema operativo di Google che ha debuttato ufficialmente a fine […]

Ecco come abilitare Smart Compose per Gmail su ogni Smartphone Android (root) : La funzionalità Smart Compose per Gmail su tutti gli Smartphone Android? Ecco come fare ad attivare la nuova funzionalità di Google Pixel 3, a patto di aver sbloccato i permessi di root. L'articolo Ecco come abilitare Smart Compose per Gmail su ogni Smartphone Android (root) proviene da TuttoAndroid.

AnTuTu (settembre 2018) : Asus RoG è lo Smartphone Android più potente : Anche per il mese di settembre il noto benchmark AnTuTu ha stilato la classifica degli smartphone Android più potenti, al primo posto Asus RoG Phone, lo smartphone dedicato al gaming (con tanto di relativi accessori) come indica l’acronimo che distingue ogni dispositivo della serie Republic of Gamers (RoG). I più potenti Android secondo AnTuTu: il podio Come ogni mese, sul sito del più noto dei banchmark ha pubblicato la classifica ...

Aumenti prezzo Smartphone Android : fino a 40 euro in più da febbraio 2019? : La possibilità che gli smartphone Android Aumentino di prezzo per effetto delle nuove politiche di Google si fa sempre più concreta: torna a parlare 'The Verge', affermando che le relative licenze dei pacchetti bloatware (vi avevamo dati i primi dettagli della vicenda in questo articolo dedicato) potrebbe ripercuotersi sul costo finale con il raggiungimento di un sovrapprezzo fino ad un massimo di 40 dollari (pari a circa 35 euro al cambio ...

Replicate la funzione “Flip to Shhh” su qualsiasi Smartphone Android con Tasker : Bastano pochi click per portare la funzione Flip to Shhh su qualsiasi smartphone Android, nel quale deve però essere installato Tasker. L'articolo Replicate la funzione “Flip to Shhh” su qualsiasi smartphone Android con Tasker proviene da TuttoAndroid.

Il ritorno di Vertu : Smartphone Android da 12mila euro : Vertu Aster P, l'Android da 12mila euroVertu Aster P, l'Android da 12mila euroVertu Aster P, l'Android da 12mila euroVertu Aster P, l'Android da 12mila euroVertu Aster P, l'Android da 12mila euroVertu Aster P, l'Android da 12mila euroVertu Aster P, l'Android da 12mila euroVertu Aster P, l'Android da 12mila euroVertu Aster P, l'Android da 12mila euroVertu Aster P, l'Android da 12mila euroVertu Aster P, l'Android da 12mila euroVertu Aster P, ...

Smartphone Android in offerta oggi 19 ottobre : Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi A2 - Google Pixel 2 XL - Huawei P20 Pro e tanti altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2, Google Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 ottobre: Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2, Google Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Digital Wellbeing disponibile per tutti gli Smartphone Android One con Pie : Digital Wellbeing, o Benessere Digitale, finora era disponibile solamente per i Google Pixel e Nokia 7 Plus con a bordo Android 9 Pie ma da oggi è disponibile per un numero maggiore di smartphone. L'articolo Digital Wellbeing disponibile per tutti gli smartphone Android One con Pie proviene da TuttoAndroid.

I 10 Smartphone Android più potenti oggi 18 ottobre : classifica aggiornata : Vi state chiedendo quali siano in questo momento gli smartphone più potenti? Un contributo informativo può tornare sempre utile, andando oltre le questioni affrontate nelle scorse settimane in merito a quelli più pericolosi per la nostra salute, come probabilmente ricorderete dal nostro articolo. Ebbene, nella classifica dei primi dieci device non mancano certo le sorprese, visto che a dominare la scena non abbiamo produttori popolari in Italia, ...

Google propone a Ue rimedi su sistema operativo Smartphone Android : Roma, 17 ott., askanews, - Applicativi extra di Google a pagamento, per i produttori di smartphone che utilizzano il sistema operativo Android: è la soluzione che il gigante del software propone alla ...

Dal 29 ottobre prezzi Smartphone Android più alti in Europa : tutto dipende da Google : Da ottobre 2018 gli smartphone Android potrebbero presentare un prezzo più alto presso il mercato europeo, per effetto della battaglia che da anni ormai Google sta conducendo contro l'UE in merito all'obbligo imposto dal colosso di Mountain View ai vari produttori per l'installazione a bordo dei propri dispositivi del bloatware targato Big G. Come potete leggere sulle pagine del portale 'The Verge', dopo aver ricevuto e dovuto saldare una ...

Google richiederà il pagamento di una licenza ai produttori di Smartphone Android per utilizzare le sue app in Europa : Google ha annunciato che cambierà il modo in cui offre in licenza le proprie applicazioni per Android in Europa, in seguito alla multa da 4,34 miliardi di dollari stabilita dalla Commissione Europea lo scorso luglio per abuso della sua posizione The post Google richiederà il pagamento di una licenza ai produttori di smartphone Android per utilizzare le sue app in Europa appeared first on Il Post.

Sono nove gli Smartphone di Huawei e Honor con Android 9 Pie beta in Cina : Huawei lancia un programma di beta-testing per permettere agli utenti interessati di ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie sul loro smartphone Huawei o Honor in anteprima, in cambio di feedback e test. L'articolo Sono nove gli smartphone di Huawei e Honor con Android 9 Pie beta in Cina proviene da TuttoAndroid.