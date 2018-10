Smartphone 300 euro | i migliori da comprare

Germania : genitori distratti dallo Smartphone - 300 bimbi annegati quest’estate : Oltre 300 bambini sono annegati al mare o in piscina quest’estate in Germania perché i loro genitori erano troppo distratti dai cellulari e li perdevano di vista: lo ha reso noto l’Associazione tedesca dei bagnini di salvataggio, la più grande al mondo. “Troppo pochi genitori e nonni stanno seguendo il consiglio: quando i tuoi figli e nipoti sono in acqua, metti via lo smartphone“, ha dichiarato al Guardian Achim Wiese, ...