Sky replica a Celentano dopo le parole di fuoco

MotoGP oggi - GP Giappone 2018 : a che ora inizia la gara e come vederla in differita e replica. Programma e orari su Sky e TV8 : Marc Marquez stapperà lo champagne già a Motegi? Le probabilità sono elevate, dato che il campione del mondo in carica vanta ben 75 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, Andrea Dovizioso, e proverà a chiudere i conti proprio sulla pista della Honda, per festeggiare, letteralmente, in casa. La gara della classe regina prenderà il via alle ore 7.00 italiane (viste le 7 ore di differenza con il Giappone) ma prevederà diverse repliche e ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : come rivedere la gara in replica e in differita. Gli orari su Sky e TV8 : Oggi domenica 7 ottobre si è corso il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Buriram è andata in scena una gara estremamente spettacolare e avvincente, un appuntamento che ha regalato grandi emozioni con la lotta sfrenata tra Valentino Rossi, Marc Marquez e Andrea Dovizioso per la vittoria su questo nuovo tracciato in cui ne abbiamo viste di tutti i colori. Vi siete persi la gara? Non siete riuscite a seguire la ...

F1 - GP Giappone 2018 : come rivedere la gara in replica e in differita. Gli orari su Sky e TV8 : Non avete vuoluto fare la classica “levataccia” per assistere al Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno in diretta? Bene, di seguito vi proponiamo il programma completo del GP del Giappone, con gli orari di tutte le (numerose) repliche previste. La gara nipponica (che si è corsa alle ore 7.10 italiane) sarà visibile nuovamente su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport F1 (canale 207) ed anche in ...

Motogp d'Aragona : live su Sky per i soli abbonati - in replica free su Tv8 : Ritorna l'appuntamento con la Motogp 2018 e questo weekend è in programma il Gran Premio d'Aragona che si correra' domani nel primo pomeriggio. Dopo aver trionfato a San Marino, ecco che Andrea Dovizioso cerchera' di ripetersi sul circuito spagnolo di Aragona. Riuscira' a portarsi a casa la vittoria finale? In attesa di scoprirlo, vediamo la programmazione della gara di questa settimana visibile in diretta televisiva e anche in streaming online ...

Replica X Factor 12 terza puntata : in streaming su SkyGo e in chiaro su Tv8 : Prosegue l'appuntamento in prime time con X Factor 12, il fortunato talent show condotto da Alessandro Cattelan che in queste settimane ha proposto al pubblico i primi appuntamenti con le audizioni. Ebbene stasera in prime time alle 21.15 andra' in onda la terza attesa puntata di questa dodicesima stagione che vedra' ancora protagonista Asia Argento, la quale poi 'scomparira'' dalla fase dei live show del talent show. La puntata di oggi del ...

Replica X Factor 12 - 2^ puntata visibile in streaming su SkyGo e in chiaro venerdì su Tv8 : Prosegue l'appuntamento su SkyUno con X Factor 12. Il talent show condotto da Alessandro Cattelan tornera' in onda stasera con la seconda puntata dedicata alle audizioni, al termine delle quali verranno scelti i nuovi concorrenti che potranno salire sul palco del live show e avere così la possibilita' di essere il nuovo vincitore. Anche il secondo appuntamento di questa settimana potra' essere rivisto in Replica in televisione e in streaming ...

Arriva The Deuce 2 su Sky Atlantic : nell’attesa - la serie con James Franco torna in replica con la prima stagione : In attesa di vedere The Deuce 2 su Sky Atlantic, il canale ripropone la prima stagione della serie con James Franco in replica. Il secondo ciclo di episodi andrà in onda negli Stati Uniti, su HBO, il 9 settembre, mentre la programmazione in Italia è prevista per ottobre. Un bel ripasso prima di iniziare a guardare in che modo si è evoluta l'industria legale del porno negli anni Settanta. Si torna quindi a New York, tra droga, prostituzione, ...