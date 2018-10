Skeleton | concluso il primo raduno sul ghiaccio di Lillehammer | felice il direttore

sportfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018)il, Oioli soddisfatto: “Il gruppo cresce bene, non rimane che confrontarci con gli avversari” Si èilsuldella squadra ditenutosi sulla pista norvegese di. Otto giorni in pista sotto la direzione deltecnico Maurizio Oioli, che ha visto protagonisti Manuel Schwaerzer, Elena Scarpellini, Valentina Margaglio e Alessia Crippa. “Abbiamo lavorato bene e siamo soddisfatti di come stanno andando le cose – spiega Oioli -, c’è grande attesa nel gruppo di confrontarsi con gli avversari per capire a che punto siamo”. Prosegue nel frattempo a Milano la convalescenza dello sfortunato Mattia Gaspari, fermo per infortunio al tendine d’achille, che è stato sottoposto nei giorni scorsi dalla Commissione Medica FISI ad un intervento di plastica achillea. Il...