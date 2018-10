Situazione critica a Roma per il maltempo

Nubifragi in Sicilia : Situazione critica a Piazza Armerina. Domani scuole chiuse. : Come vi abbiamo raccontato in questo articolo di poco fa, ancora una volta forti temporali si sono abbattuti sulla Sicilia centro-orientale, causando danni e disagi nel pomeriggio fra le province di...

Maltempo Sicilia - alluvione a Siracusa : Situazione critica a Lentini - Ferla e Buccheri : L’ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha colpito anche il Siracusano: situazione critica a Lentini, in contrada Reina, dove diverse persone si rifugiate sui tetti. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco. I carabinieri sono dovuti intervenire per salvare automobilisti rimasti intrappolati dentro i veicoli sulle strade inondate dall’acqua a causa dell’esondazione del fiume San Leonardo. Si segnalano sono aziende ...

Serve un decreto legge per sbloccare una Situazione critica del riciclo dei rifiuti : Il riciclo dei rifiuti in Italia, settore nel quale abbiamo fatto grandi passi avanti e dove vantiamo delle vere e proprie eccellenze europee, è in una situazione di allarme. Non so perché se ne parli ancora così poco, ma la questione è rilevante e urgente. Se la situazione non fosse affrontata e risolta con un intervento normativo urgente, nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti, pronti ad entrare in esercizio, ...

Milano - incendio a Quarto Oggiaro : rogo in fase di spegnimento - “nessuna Situazione critica” : “Finalmente l’incendio è in fase di spegnimento“: lo ha dichiarato Michele Camisasca, direttore generale di Arpa Lombardia a Rtl, in riferimento al rogo di via Chiasserini, zona Bovisasca-Quarto Oggiaro, a Milano. “I nostri strumenti non hanno rilevato nessuna situazione critica” per le sostanze inquinanti pericolose per l’ambiente e la salute. “I tecnici Arpa non sono degli irresponsabili, se dicono che ...

Maltempo Sardegna : Situazione critica nel Cagliaritano - strade allagate : Piogge intense dalla notte nel Cagliaritano: la situazione è critica in particolare sulle strade. Si registrano allagamenti allo svincolo SS195 ‘Rac’ con la SS130 e innesto 554. Allagato il sottopasso allo svincolo SS130 verso Viale Elmas. Non si registrano criticità sulla SS131 “Carlo Felice” e sulla SS195 ‘Sulcitana’. L'articolo Maltempo Sardegna: situazione critica nel Cagliaritano, strade allagate sembra ...

Ama : in aree non raggiunte da differenziata Situazione critica : Roma – “Stiamo avendo successo con il nuovo modello di raccolta di differenziata nel VI e X Municipio, ma e’ drammaticamente fisiologico un aggravamento del sistema di raccolta nelle aree non raggiunte da questo servizio”. Cosi’ Franco Carcassi, responsabile della Progettazione strategica di Ama, parlando in commissione capitolina Trasparenza sulle criticita’ che sta affrontando Roma relativamente ai grandi ...

Maltempo Sardegna : Pigliaru segue la Situazione critica : Il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, si è recato questa mattina nella sala operativa della Protezione civile per monitorare la situazione di allerta meteo, in questo momento di colore ‘rosso’. Massima l’attenzione sui fenomeni meteorologici di quest’oggi e domani per l’avviso di condizioni meteorologiche avverse che, con precipitazioni a carattere temporalesco di forte intensità, interessa in ...

Taranto - lancia figlia dal balcone : intervento in corso/ Come sta : “Situazione critica - organi danneggiati” : Taranto, padre getta la figlia di 6 anni dal balcone nel quartiere Paolo VI: "in coma profondo". Ultime notizie, ecco Come si è salvato il fratellino 14enne. Tra preghiere e sciacalli(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:52:00 GMT)

Maltempo - alluvione in Calabria : Situazione critica nel Catanzarese - tra esondazioni ed evacuazioni [GALLERY] : 1/15 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Maltempo Calabria : Situazione critica - si valuta lo stato di emergenza : “Stiamo valutando di dichiarare lo stato di emergenza. La situazione è molto critica in particolare nella zona jonica, nel Vibonese e nel Lametino. Ci sono numerose strade interrotte per frane e allagamenti. La protezione civile è al lavoro senza sosta e nel pomeriggio sono previste ulteriori piogge forti“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, in riferimento all’intensa ondata ...

Maltempo in Puglia : Situazione critica a Taranto e provincia - scuole chiuse in molti comuni : L'intensa fase di Maltempo che sta colpendo il Sud Italia sta creando disagi anche in Puglia, con il tarantino che risulta essere al momento l'area più colpita. Nel corso della notte la...

Docenti : la critica Situazione resa nota dai dati Ocse : Il nostro Paese, secondo i dati Ocse, risulta essere quello con i Docenti più anziani. Nel 2016, il 58% aveva almeno 50 anni. La questione non si limita a ciò, dato che, secondo gli ultimi aggiornamenti, gli insegnanti italiani risultano essere anche quelli peggio retribuiti. Al riguardo, sempre due anni fa, i loro stipendi erano pari al 93% del loro valore rispetto al 2005. Tali dati sono stati resi noti durante l’Education at a glance ...

Docenti : la critica Situazione resa nota dai dati Ocse : Il nostro Paese, secondo i dati Ocse, risulta essere quello con i Docenti più anziani. Nel 2016, il 58% aveva almeno 50 anni. La questione non si limita a ciò, dato che, secondo gli ultimi aggiornamenti, gli insegnanti italiani risultano essere anche quelli peggio retribuiti. Al riguardo, sempre due anni fa, i loro stipendi erano pari al 93% del loro valore rispetto al 2005. Tali dati sono stati resi noti durante l’Education at a glance ...

Graduatorie Marche non pervenute : Uil Scuola denuncia Situazione critica : Niente Graduatorie dei concorsi, 160 insegnanti di lettere costretti a un altro anno da precari nelle scuole marchigiane. La denuncia arriva dalla Uil Scuola che in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico ha effettuato una ricognizione su organici e fabbisogni dei vari istituti. La popolazione scolastica diminuisce ma non così tanto da influire sulla necessità […] L'articolo Graduatorie Marche non pervenute: Uil Scuola denuncia ...