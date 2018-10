Si perde tra Riomaggiore e Portovenere | 46enne ritrovata mentre torna a casa

Australia : suppletive a Sydney - governo perde maggioranza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Lasciate perdere Banksy - la mostra da vedere è 'Oceania' a Londra : Ma gli specialisti sono la morte civile per qualsiasi mostra, rovinando allo spettatore medio come il sottoscritto il piacere di scoprire un mondo per la maggior parte sconosciuto. Nella mostra non ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 | Sebastian Vettel : “Peccato per non aver centrato la pole”. Kimi Raikkonen : “Domani non ho nulla da perdere” : Giornata agrodolce in casa Ferrari. Le vetture di Maranello hanno compiuto importanti passi in avanti rispetto alla brutta giornata di ieri, ma la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti (clicca qui per la cronaca) è svanita per 61 millesimi per quanto riguarda Sebastian Vettel e 70 per Kimi Raikkonen, una vera inezia. Distacchi decisamente ridotti nei confronti di Lewis Hamilton, che aumentano i rimpianti dei due piloti, specialmente ...

Morandi ancora pediatra : "Ora sono un vero attore non perdetevi la mia isola" : Lui corre, fa nascere bambini, fa il padre, il nonno, lo zio, il suocero, il pediatra, il poliziotto, il magistrato, il confidente, l'amico, e quasi quasi pure il prete. Gianni Morandi è così, nella ...

Si perde in autostrada a 93 anni : ANSA, - MODENA, 15 OTT - Convinta di essere diretta da Rimini a Bellaria, ha guidato in autostrada fino a Modena, dove, una volta resasi conto di aver perso l'orientamento, è scesa dall'auto ...

Deve andare dalla callista a 15 km di distanza - si perde e guida quasi 200 km in autostrada : Protagonista dell'insolita giornata un'arzilla 93enne riminese che al volante della sua utilitaria, ha perso l'orientamento, imboccando l'autostrada senza più riuscire a tornare indietro. Salvata dalla polizia stradale che l'ha intercettata in una piazzola di sosta dell'A1 dopo l'allerta dagli altri automobilisti di passaggio che segnalavano un'auto che procedeva a velocità ridottissima.Continua a leggere

Tragedia in montagna - 49enne di Castano perde la vita : Tragedia in montagna nel weekend Era andata a fare una gita in Valsesia con un gruppo di amici Raffaella Caimi, 49 anni di Castano, quando ha perso la vita, dopo essere precipitata in un dirupo. Gli ...

Baviera - Verdi : Risultato storico - chi segue destra perde : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lite tra donne : 20enne incinta perde il bambino/ Rimini - diverbio per il pattume : in tre arrivano alle mani : Lite tra donne: 20enne incinta perde il bambino. L'episodio in una struttura che accoglie richiedenti asilo a Rimini. Avviata un'indagine per fare luce sull'accaduto.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:29:00 GMT)

Nations League - Germania verso il tracollo : perde 3-0 con l'Olanda - a un passo dalla retrocessione in B : Non c'è solo l' Italia a rischiare la retrocessione in Uefa Nations League . La Germania , campione del Mondo nel 2014 e considerata da molto un esempio come programmazione calcistica, ha perso 3-0 contro l' Olanda , gol di Van Dijk, Depay e Wijnaldum,. Ora, con 1 punto dopo 2 partite, i teutonici sono ...

La sinistra francese perde la sua cattedrale in Rue Solférino : Parigi Il luogo simbolo della sinistra francese chiude e diventa specchio della realtà di un partito indebitato economicamente e al 4,5% nei sondaggi. Venerdì i socialisti hanno consegnato le chiavi ...

NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 13 e 20 ottobre : Callen perderà suo padre? : Nuovo appuntamento con le squadre di NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2. Negli episodi in onda stasera, Callen è pronto a fare ogni cosa pur di proteggere suo padre. Ci riuscirà oppure lo perderà? Nel frattempo, la squadra di New Orleans è alle prese con una impressionante caccia al tesoro. Vi ricordiamo che entrambe le serie sono già state rinnovate dal network americano CBS. Ecco le anticipazioni di stasera 13 ottobre. Si ...

Baseball - l’Italia chiude la trasferta americana perdendo contro i Kansas City Royals : Finisce con una sconfitta contro i Kansas City Royals l’Arizona Instructional League dell’Italia. Il 12-2 subito nella notte italiana segna la conclusione dello stage della Nazionale di Gilberto Gerali, che farà ora ritorno in patria. L’incontro comincia malissimo, con un primo inning da incubo: corsa a casa di Marquez, fuoricampo di Isbel che manda a casa pure Jones. Nel secondo, un errore di Mercuri causa il 4-0 dei Royals, ...