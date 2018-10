Serie B Benevento-Livorno | probabili formazioni e diretta alle 21 Dove vederla in tv

Video/ Pescara Benevento (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B - 7^ giornata) : Video Pescara Benevento (2-1): highlights e gol della partita di Serie B, valida per la 7^ giornata. Le immagini salienti, tante emozioni all'Adriatico(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:48:00 GMT)

Serie B : vittorie per Pescara e Foggia su Benevento e Ascoli : Roma, 6 ott., askanews, - Tre punti d'oro per Foggia e Pescara che piegano in casa rispettivamente l'Ascoli e il Benevento. Un punto a testa per Carpi e Cosenza che pareggiano 1-1 e Cremonese e ...

Serie B - il Pescara batte il Benevento e si prende la vetta. Pareggia la Cremonese : TORINO - Dopo la vittoria del Lecce a Verona contro la capolista Hellas , che ha di fatto dato la possibilità a tutte le inseguitrici di accorciare la classifica e ai bookmakers di rimpastare il lotto ...

Serie B Verona-Lecce - arbitra Massimi. Pescara-Benevento : Baroni : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali della settima giornata di andata del campionato di Serie B. Si parte domani sera, con l'anticipo Verona-Lecce, arbitrato da Massimi. Sabato, tra le gare ...

Pescara-Benevento - il prezzo dei biglietti per la partita di Serie B del 6 ottobre : Padova Pescara: i convocati da mister Pillon 3 Il Pescara a Padova per inseguire il primo posto in classifica 4 Pescara-Benevento, il prezzo dei biglietti per la partita di Serie B del 6 ottobre Sono ...

Serie B : Benevento ko - vince il Foggia 3-1 : Coda illude i sanniti che mancano l'aggancio in vetta, i pugliesi annullano la penalizzazione, -8, e salgono a quota 1 in classifica

Video/ Cittadella Benevento (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 5^ giornata) : Video Cittadella Benevento (risultato finale 0-1): higlhights e gol della partita, valida nella 5^ giornata della Serie B. Decide la sfida la rete di Asencio.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 09:56:00 GMT)

Serie B - 5giornata : Il Verona allunga in vetta. Vincono Benevento - Pescara e Lecce : La quinta giornata del campionato di Serie B è stata densa di gol e emozioni. Questo il verdetto finale: con la vittoria sullo Spezia il Verona allunga in vetta della classifica salendo a quota 13 ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : Verona sempre primo - Benevento corsaro a Cittadella! : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, il Verona batte lo Spezia e si conferma in testa, il Benevento espugna Cittadella mentre il Carpi e il Lecce vincono entrambe in trasferta(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 22:46:00 GMT)

Serie B 5^ giornata: Martedì 25 big match Cittadella-Benevento. La 5^ giornata del campionato di Serie B si giocherà Martedì 25 settembre

Serie B 4^ Giornata, Volano Benevento, Palermo e Verona: Martedì 25 turno infrasettimanale. La quarta Giornata del campionato di Serie B è

Benevento-Salernitana 3-0 : pagelle e tabellino - Serie B 2018/2019 : Benevento-Salernitana, Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Benevento-Salernitana 1-0 : formazioni ufficiali e diretta live - Serie B 2018/2019 : Benevento-Salernitana, Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Benevento-Salernitana 0-0 : formazioni ufficiali e diretta live - Serie B 2018/2019 : Benevento-Salernitana, Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.