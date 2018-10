Serie A | non solo Fontecchio e Tonut | il super weekend dei giocatori italiani

Video/ Frosinone Empoli (3-3) : highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Frosinone Empoli (risultato finale 3-3): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Stirpe, valida per la 9^ giornata di Serie A. Decisiva doppietta di Ciofani!.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Calcio - i migliori italiani della nona giornata di Serie A. Gol decisivi di Immobile - Bessa e Ciofani : Diverse sorprese nella nona giornata della Serie A di Calcio, con lo stop della Juventus e il tonfo della Roma. Vittorie invece per Napoli, Lazio e Inter, che batte il Milan nel derby. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Ciro Immobile (Lazio): ancora una volta decisivo nella vittoria dei biancocelesti. Si rende più volte pericoloso ed è protagonista di ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Non siamo riusciti a gestire il vantaggio» : FIRENZE - Stefano Pioli è rammaricato dopo la partita con il Cagliari . I viola, infatti, sono stati raggiunti dopo essere andati in vantaggio. Il tecnico, a Sky Sport, ha commentato così: " Peccato, abbiamo fatto di tutto per vincerla. La mia squadra, però, è rimasta ordinata senza allugarsi quasi mai. Il rimpianto più grande è stato il gol preso con la ...

Serie D - Francavilla Olympia Agnonese 3-1 : La cronaca Al 9' dopo una Serie di rimpalli De Simone dal limite con un rasoterra manda sul fondo. Al 12' replica il Francavilla con Banegas che mette in mezzo, sponda di Cruz per Palumbo che manda a ...

Serie A - risultati e classifica della nona giornata : Lazio e Atalanta hanno vinto, mentre stasera c'è il derby di Milano The post Serie A, risultati e classifica della nona giornata appeared first on Il Post.

Serie A Spal - Semplici : «Non è la Roma dell'anno scorso - ma resta una big» : FERRARA - "Se ho dormito? Abbastanza serenamente, dopo una vittoria storica. Battere la Roma, squadra di valore in Italia ed Europa è stata una bella emozione e ci dà autostima, abbiamo fatto una ...

Serie A - Frosinone-Empoli 3-3 : pirotecnico pareggio nel lunch match - doppietta di Ciofani : Pirotenico pareggio per 3-3 tra Frosinone ed Empoli nel lunch match della nona giornata di Serie A. Bellissima partita allo Stirpe dove si sono sfidate le formazioni che occupano terzultima e penultima posizione in classifica: i ciociari strappano il secondo pareggio stagionale e salgono a quota 2 punti, sempre a -4 dai toscani che agganciano momentaneamente l’Atalanta. I padroni di casa passano in vantaggio grazie all’autogol di ...

