Serie A | gli insegnamenti della Juventus e la forza in più della Lazio

Vlasic sfida Dzeko : 'Serie A? Prima meglio la Liga' : Il trequartista croato Nikola Vlasic, in prestito al CSKA Mosca dall'Everton, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della doppia sfida con la Roma in Champions League: 'Sono due gare decisive per qualificarsi agli ottavi. La Roma però era più forte l'anno scorso, e si è visto, è arrivata in ...

Video/ Fiorentina Cagliari (1-1) : higlhights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Fiorentina Cagliari (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella nona giornata del Campionato della Serie A e che si è disputata al Franchi.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:26:00 GMT)

Moviola Serie A - Inter-Milan : ok i gol annullati - ma sul contatto Biglia-Nainggolan... : Inter-Milan 1-0 GUIDA Gol annullati ok Ma sul contatto Biglia-Radja... Non benissimo Guida, meglio nella ripresa dopo un primo tempo con diverse sbavature. Gli va riconosciuto un merito: sceglie di ...

Pagelle / Inter Milan (1-0) : Fantacalcio - i voti. Icardi e Politano sugli scudi (Serie A) : Le Pagelle di Inter Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. Il derby è nerazzurro: lo decide Mauro Icardi nel secondo minuto del recupero(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Calcio - i migliori italiani della nona giornata di Serie A. Gol decisivi di Immobile - Bessa e Ciofani : Diverse sorprese nella nona giornata della Serie A di Calcio, con lo stop della Juventus e il tonfo della Roma. Vittorie invece per Napoli, Lazio e Inter, che batte il Milan nel derby. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Ciro Immobile (Lazio): ancora una volta decisivo nella vittoria dei biancocelesti. Si rende più volte pericoloso ed è protagonista di ...

Serie A Cagliari - Maran : «Punto importante e meritato» : FIRENZE - Il tecnico del Cagliari , Rolando Maran , è soddisfatto dopo il pareggio dei rossoblu, 1-1, contro la Fiorentina. Queste, a Sky Sport, le sue parole: " Sono contento perchè i ragazzi sono stati bravi ad interpretare la partita come l'avevamo preparata in settimana. Siamo andati sotto nel punteggio, ma abbiamo avuto la forza di ...

Serie A - Fiorentina-Cagliari 1-1 : Pavoletti replica a Veretout : Dopo quattro vittorie su quattro gare al Franchi, la Fiorentina viene fermata sull'1-1 dal Cagliari. Gara nel segno di Astori, ricordato al minuto 13 con cori e applausi. Primo tempo condizionato dal ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Cagliari 1-1 - Pavoletti risponde a Veretout ed è pari al Franchi : Termina 1-1 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze tra la Fiorentina e il Cagliari. Una partita che si è animata nella ripresa dopo un primo tempo assai deludente dove a farla da padrone è stato il vento che, vuoi o non vuoi, ha condizionato lo sviluppo del gioco. E così nella seconda frazione la formazione di casa ha sbloccato lo score grazie ad un rigore realizzato da Jordan Veretout al 60′, per fallo su Federico Chiesa. ...

Serie A - Fiorentina-Cagliari 1-1 : 20.01 Finisce in pareggio 'la partita di Davide Astori', grande e compianto ex di Fiorentina e Cagliari: 1-1 al Franchi. Brutto 1° tempo.L'unico tiro in porta è del rossoblù Cerri: Lafont respinge. Al 45'destro incrociato di Chiesa fuori di poco. Viola avanti su rigore al 60' per un fallo (inutile) di Barella su Chiesa A Giacomelli serve il Var,dal dischetto esegue Veretout.Pari immediato dei sardi (69'): cross Faragò,Pavoletti timbra ...

Highlights Serie A : Fiorentina-Cagliari 1-1 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Fiorentina Cagliari di Domenica 21 ottobre alle ore 18, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2018/2019. Fiorentina-Cagliari – Nel primo tempo più che le azioni da gol ad essere protagonista assoluto allo stadio Artemio Franchi di Firenze è il vento che ha spostato […] L'articolo Highlights Serie A: Fiorentina-Cagliari 1-1 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A ...

Fiorentina-Cagliari 1-1 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Fiorentina-Cagliari, Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Fiorentina-Cagliari è la partita di Davide Astori : al 13' le tifoSerie si uniscono nei cori per il difensore : Fiorentina-Cagliari può essere considerata la partita di Davide Astori. Le due squadre, adesso in campo al “Franchi” di Firenze, sono quelle in cui il calciatore scomparso nel marzo scorso ha lasciato maggiormente il suo segno al punto da ritirare la maglia numero 13. Tredici come il suo numero di maglia ma anche come il minuto in cui l’intero stadio si ha iniziato ad applaudire e ad intonare cori per omaggiare il ...