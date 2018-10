Serata di calcio su Vga TeleRimini con Calcio di Rigore e SportUp Ospiti Montalti e

Rabona - lo storytelling del calcio sbarca oggi in seconda Serata su Rai3 : Parte stasera alle 23.00, Rabona – il colpo a sorpresa, il nuovo format di Rai3 condotto da Andrea Vianello. Un programma settimanale, in diretta dagli Studi Rai di via Teulada, sul calcio, ma non di calcio. Rabona, infatti, sarà un programma che parlerà dello sport più bello del mondo come un grande racconto popolare e della società, usandolo, però, anche come modo per essere dentro la notizia, con le storie e i protagonisti ...