Selma Blair | l’attrice rivela di essere malata di sclerosi multipla

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Ricordata perapparsa in Cruel Intentions, Hellboy e La Rivincita delle bionde, dopo un periodo di assenza dal cinema,torna a far parlare di sé, questa volta però su Instagram. Una foto che ha pubblicato un paio di giorni fa sul suo profilo ufficiale ha raggelato i fan: "Sonodi."Tutt"ora impegnata nelle riprese di "High Life",affida i suoi pensieri, le paure e le speranze per il futuro, in un lungo post pubblicato su Instagram. "Ho lama grazie a Dio ho un lavoro, un lavoro meraviglioso" scrive l"attrice. "Sono disabile, a volte perdo l"equilibrio, faccio cadere cose, perdo la memoria. È come se il mio corpo avesse perso il suo GPS" ironizza su Instagram la. "Ma cerco di combattere, di stare in piedi e di non perdere me stessa, anche se non so cosa mi riserverà il futuro" continua. "Trovo la forza ...