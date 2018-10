Selma Blair | “Ho la sclerosi multipla”

Selma Blair - l'attrice rivela di essere malata di sclerosi multipla : Ricordata per essere apparsa in Cruel Intentions, Hellboy e La Rivincita delle bionde, dopo un periodo di assenza dal cinema, Selma Blair torna a far parlare di sé, questa volta però su Instagram. Una ...

Selma Blair - l’attrice rivela di essere malata di sclerosi multipla : Ricordata per essere apparsa in Cruel Intentions, Hellboy e La Rivincita delle bionde, dopo un periodo di assenza dal cinema, Selma Blair torna a far parlare di sé, questa volta però su Instagram. Una foto che ha pubblicato un paio di giorni fa sul suo profilo ufficiale ha raggelato i fan: "Sono malata di sclerosi multipla."Tutt"ora impegnata nelle riprese di "High Life", Selma Blair affida i suoi pensieri, le paure e le speranze per il futuro, ...

Selma Blair ha la sclerosi multipla/ L’attrice : “Grazie a Dio ho un lavoro!” - la Sla non la ferma (Foto) : Di recente Selma Blair, una delle storiche attrici di “Cruel Intentions”, ha confidato di avere la sclerosi multipla, ecco le sue dichiarazioni da Instagram.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:56:00 GMT)

Selma Blair rivela : 'Sono malata di sclerosi multipla' : La confessione in un commovente post su Instagram: 'Non so esattamente cosa farò, ma farò del mio meglio'

Selma Blair rivela : «Ho la sclerosi multipla - sono disabile» : L'attrice Selma Blair rivela: «Ho la sclerosi multipla»L'attrice Selma Blair rivela: «Ho la sclerosi multipla»L'attrice Selma Blair rivela: «Ho la sclerosi multipla»L'attrice Selma Blair rivela: «Ho la sclerosi multipla»L'attrice Selma Blair rivela: «Ho la sclerosi multipla»L'attrice Selma Blair rivela: «Ho la sclerosi multipla»L'attrice Selma Blair rivela: «Ho la sclerosi multipla»L'attrice Selma Blair rivela: «Ho la sclerosi multipla»L'attrice ...

Selma Blair rivela in un post commovente : “Ho la sclerosi multipla” : L’attrice Selma Blair ha rivelato in un post commovente, su Instagram, di avere la sclerosi multipla. La star “Legally Blonde” e “Cruel Intentions”, 46 anni, ha rivelato che la malattia le è stata diagnosticata ad agosto dopo aver sofferto i sintomi “per anni“. “Sono handicappata, a volte cado, butto le cose, la mia memoria è nebbiosa, e il mio lato sinistro sta chiedendo indicazioni a un gps ...