Seduta tonica per l' indice del settore telecomunicazioni | +0 | 97% | | andamento rialzista

Seduta tonica per il settore beni di consumo italiano - +1 - 21% - : Andamento rialzista per il comparto dei beni di largo consumo , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a 119.631,44, in ...

Seduta tonica per il comparto tecnologico a Milano - +1 - 39% - : Teleborsa, - Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane, mentre mostra un andamento debole l'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha aperto a 58.895,87, in aumento ...

Seduta tonica per il comparto bancario a Piazza Affari - +1 - 26% - : Andamento positivo per il settore bancario italiano , mentre mostra un andamento debole l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.341,69, in aumento dell'1,26%, rispetto alla chiusura ...

Seduta tonica per il comparto finanziario in Italia - +1 - 15% - - slancio per Mediobanca : Teleborsa, - Andamento rialzista per il settore finanziario Italiano, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha aperto a 11.444,47, in crescita ...

