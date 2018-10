Seduta positiva per l' indice dei titoli bancari in Italia | +0 | 56% | | acquisti su Banco di

Seduta moderatamente positiva per l'indice delle società High Tech italiane - +0 - 60% - : Senza slanci il comparto tecnologico a Milano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Technology , che mostra un incremento modesto. Il FTSE ...

Seduta moderatamente positiva per l'indice dei titoli bancari in Italia - +0 - 22% - : Senza slanci il comparto bancario a Piazza Affari che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Banks , che mostra un incremento modesto. Il settore ...

Seduta positiva a New York : Si muove al rialzo la borsa di Wall Street con il Dow Jones che tocca nuovi massimi, grazie soprattutto alla buona performance dei titoli tech e finanziari. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones ...

BORSA MILANO positiva dopo Seduta nervosa - balzano Fca - Ferragamo - ... : A metà giornata le indiscrezioni che il M5S sarebbe pronto a chiedere le dimissioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, qualora non ottenga adeguate risorse per il reddito di cittadinanza ha ...

Borsa Tokyo : settima Seduta positiva - Nikkei chiude a +0 - 15% : A far da sfondo agli acquisti l'ottimismo degli investitori sull'economia statunitense e sui negoziati commerciali. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato lo 0,...

Seduta moderatamente positiva per l'indice del settore telecomunicazioni - +0 - 42% - - andamento rialzista per Inwit : Teleborsa, - Senza slanci il comparto telecomunicazioni in Italia che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all'EURO STOXX Telecommunications, che mostra un ...

Giornata positiva per il comparto chimico italiano - +2 - 60% - - Seduta effervescente per SOL : Teleborsa, - Corre l'indice del settore chimico che allunga rispetto all'andamento piatto dell'EURO STOXX Chemicals e mostra un guadagno di 494,63 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 19.

Seduta moderatamente positiva per l'indice delle società assicurative - +0 - 51% - - andamento sostenuto per UnipolSai : Teleborsa, - Senza slanci il settore assicurativo italiano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all'EURO STOXX Insurance, che mostra un incremento modesto. ...

