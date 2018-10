Seat Arona | quando il crossover va a tutto gas

Seat Arona TGI - La prima Suv a puntare sul metano : Debutterà, con i suoi tre serbatoi per il metano, al prossimo Salone di Parigi. Per la Seat, lArona TGI è il quarto modello della gamma a offrire lalimentazione a gas naturale, aggiungendosi alla Leon, allIbiza e alla piccola Mii, ma in effetti è la prima Suv o crossover a offrire questo tipo di alimentazione.Con il turbobenzina. LArona TGI è spinta dal tre cilindri mille a 12 valvole ed eroga una potenza di 90 CV (tra i 4.500 e 5.800 giri), con ...