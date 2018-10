Scuola | maestri educazione fisica a primaria ma servono palestre e attrezzature adeguate

Scuola - il Ministero revoca le immissioni a ruolo di maestri diplomati e avvia il concorso : E partita la circolare del Miur rivolta agli Uffici scolastici regionali con cui si stabilisce che vanno revocate le immissioni in ruolo di tutti i diplomati magistrali destinatari di sentenze ...

Scuola - ok al concorso per 12mila maestri diplomati e laureati : presto il bando : Il ministro Bussetti ha firmato il decreto: al via il concorso straordinario per primaria e infanzia. "presto anche il bando...

Scuola - Bussetti firma il bando : ecco il concorso straordinario per 12mila maestri diplomati e laureati : Annunciato nel decreto dignità, partirà a breve la prova non selettiva per sanare diverse posizioni: sarà il punteggio a stabilire chi entrerà in ruolo prima. Protestano però gli idonei del concorso del 2016, che temono di non essere assunti

Scuola - ci saranno 12mila posti per maestri di educazione fisica : Il Ministro Marco Bussetti, nella giornata di ieri a Trento, ha parlato dell’assunzione di 12mila maestri di educazione fisica nella Scuola primaria, tramite concorso ad hoc. Bussetti ha spiegato che lìobiettivo del Miur è quello di “inserire insegnanti specializzati nella primaria, ossia dei veri maestri di educazione fisica”. Ma non solo. Le scuole dovranno diventare centri sportivi scolastici, il pomeriggio e durante le ...