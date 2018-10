Scorsese e quel documentario mai girato con Fellini Il regista conquista la Festa di Roma

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Da "Mean Streets" a "Taxi Driver", da "Toro Scatenato"a "Quei bravi ragazzi" e "Casinò", da "Gangs of New York"a "The Departed", "The Wolf of Wall Street" e "Silence", compreso l'applauso finale di Robert De Niro: inizia con un'emozionante carrellata dei suoi film più conosciuti montati ad arte, "l'Incontro Ravvicinato" con Martin(1942),star indiscussa di questa 13esimadel Cinema di, con un Auditorium Parco della Musica preso d'assalto da migliaia di persone per poter vedere dal vivo ilPremio Oscar per "The Departed" (nove sono le nomination ricevute ad oggi).Il, che proprio ultimamente è diventato "cittadino italiano"del comune di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, ha scelto nove sequenze di film da lui molto amate del cinema italiano, tutte e nove prese da nove film girati ed usciti nel decennio che va dal 1950 al ...