Scomparsa Roberta Ragusa | il figlio Daniele a Quarto Grado | l’intervista

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Ha difeso il padre credendo alla sua innocenza.Logli,di Antonio – condannato a vent’anni in appello per l’omicidio della moglie– è intervenuto per la prima volta in televisione a ‘’, trasmissione di Rete 4 che da tempo segue il caso. Ha raccontando i fatti di quel 13 gennaio 2012, giorno della, portando la sua testimonianza. Presenti in studio anche i due avvocati, Roberto Cavani e Saverio Sergiampietri. ”Quando babbo mi ha svegliato dicendo che mamma non si trovava più, credevo di sognare. Mi sono riaddormentato, non capendo la gravità della cosa. Poi sono andato a scuola. Io ancora oggi la cerco. Io spero sempre che torni. Ci sono buonissime possibilità che sia viva”. ”Dal momento che non ho la certezza di un corpo, perché mi deve essere negata la probabilità?! Io non so ...