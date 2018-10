Sciopero 26 ottobre 2018 : a rischio treni - bus e metro/ Ultime notizie Roma - possibili disagi post-nubifragio : Sciopero 26 ottobre 2018: a rischio treni, bus e metro. Ultime notizie Roma, possibili disagi a causa del nubifragio: scioperano Atac e Cotral, ecco i dettagli(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:56:00 GMT)

Tutto sullo Sciopero generale dei trasporti di venerdì 26 ottobre : Lo sciopero generale dei trasporti previsto per la giornata di venerdì 26 ottobre andrà a coinvolgere il settore aereo, ferroviario e dei mezzi pubblici locali, portando con sé inevitabilmente una serie di disagi per passeggeri e pendolari. In particolare, Cub e Cobas, insieme con altre sigle sindacali, hanno annunciato una protesta di tutti i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale, che incroceranno le braccia per 24 ore, dalla mezzanotte ...

Tutto sullo Sciopero generale del 26 ottobre : Coinvolgerà tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati, compresi trasporti e scuola: le cose da sapere The post Tutto sullo sciopero generale del 26 ottobre appeared first on Il Post.

Personale ATA : le motivazioni dello Sciopero del 26 Ottobre : Nuove importanti informazioni su Personale ATA e lo sciopero generale previsto per il 26 Ottobre 2018. Questo articolo sarà un sunto del comunicato da parte del Sindacato Generale di Base reso noto su vari portali, tra cui Orizzonte Scuola. Nonostante il cambiamento di governi in Italia, pare che nulla sia cambiato dal punto di vista professionale per milioni di lavoratori e ciò (purtroppo) vale anche per i collaboratori scolastici. Una ...

Ferrovie dello Stato - Sciopero di 24 ore dalle 21 del 25 ottobre : sciopero nazionale dei dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato. Lo stop è Stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 del 25 ottobre alle 21 ...

Sciopero generale del 26 ottobre 2018 : cosa c’è da sapere : Venerdì 26 ottobre 2018 ci sarà uno Sciopero generale e nazionale di tutte le categorie di lavoratori. Riguarderà sia i mezzi di trasporto nazionali che quelli del trasporto pubblico locale, la scuola e tutte le altre categorie pubbliche e private. Esentate le zone colpite da calamità naturali o con consultazioni elettorali ed escluse le aziende, gli enti ed i settori già interessati da scioperi proclamati in data antecedente.Continua a leggere

Lo Sciopero generale del 26 ottobre : le cose da sapere : Venerdì ci sarà uno sciopero generale di tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati, compresi trasporti e scuola The post Lo sciopero generale del 26 ottobre: le cose da sapere appeared first on Il Post.

Sciopero Rai - saltano alcuni programmi. A cominciare da venerdì 12 ottobre : Sciopero Rai saltano alcuni programmi. L’agitazione prevista per oggi e domenica 28 è stata annunciata nei giorni scorsi .“venerdì 12 ottobre sciopereranno le lavoratrici e i lavoratori del settore allestimento studi della Rai di Roma”. Così, in una nota, Dino Oggiano, segretario della Slc Cgil di Roma e delLazio. “Lo Sciopero, proclamato dalla Rsu di Produzione TV Rai di Roma, – continua – ha lo scopo di sensibilizzare l’azienda e ...

Rai - Sciopero il 12 e il 28 ottobre e cambio palinsesto : a rischio Tale e quale show e i TG regionali : Una grossa fetta di professionisti della Rai ha annunciato che il 12 e il 28 ottobre prossimi ci saranno due scioperi per protestare contro le attuali condizioni di lavoro. Appare quindi evidente che i palinsesti potrebbero subire delle sostanziali modifiche, nonostante l’azienda di Stato abbia cercato di correre ai ripari per registrare le trasmissioni più importanti, in primis il varietà del venerdì sera – e quindi previsto anche ...

Venerdì 12 ottobre ci sarà uno Sciopero dei trasporti a Roma : Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia The post Venerdì 12 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Sciopero 12 ottobre - in piazza per dire : ‘Serve una scossa!’ : L’anno scolastico è da poco cominciato e non poteva scorrere liscio senza scioperi. Quello che doveva essere il Governo “del cambiamento” sta destando malcontento su molti fronti. A pagarne il prezzo infatti non è solo il personale scolastico, ma anche gli studenti stessi. E sono proprio questi ultimi che stavolta vogliono far sentire la loro voce. Le motivazioni dello Sciopero Lo Sciopero che si terrà il 12 ottobre, è stato ...

Uno Sciopero generale è stato indetto per venerdì 26 ottobre : I sindacati di base invitano a scendere in piazza i lavoratori di tutti i comparti e categorie pubbliche e private...

Proclamato Sciopero nazionale lavoratori degli appalti ferroviari per il 26 ottobre : Il 26 ottobre [VIDEO] verra' effettuato uno sciopero generale dei lavoratori degli appalti ferroviari di tutta italia, dopo il mancato accordo tra le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST e gruppo FSI, Ministero del lavoro e imprese appaltatrici. Gli incontri avvenuti purtroppo non hanno portato a nessuna soluzione che potesse accontentare entrambe le parti, rimandando o addirittura chiudendo la trattativa in ...

Proclamato Sciopero nazionale lavoratori degli appalti ferroviari per il 26 ottobre : Il 26 ottobre verrà effettuato uno sciopero generale dei lavoratori degli appalti ferroviari di tutta italia, dopo il mancato accordo tra le segreterie nazionali (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST) e gruppo FSI, Ministero del lavoro e imprese appaltatrici. Gli incontri avvenuti purtroppo non hanno portato a nessuna soluzione che potesse accontentare entrambe le parti, rimandando o addirittura chiudendo la trattativa in modo ...