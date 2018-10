Sci alpino | Coppa del Mondo 2018-2019 | le gigantiste dell’Italia ai raggi X Federica

Sci alpino – Infortunio Goggia - il profondo pensiero di Sofia : “evviva la lentezza… e la velocità che ne conseguirà” : Forza, tenacia e… lentezza: Sofia Goggia pronta per affrontare l’Infortunio con lo spirito giusto. Le parole della campionessa italiana di sci Infortunio in allenamento per Sofia Goggia: gli accertamenti dopo la caduta di Hintertux hanno evidenziato una frattura del malleolo peroneale destro. La campionessa italiana potrà tornare sui suoi sci solo ad inizio 2019. L’azzurra ha pubblicato oggi un lungo post sui suoi profili ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Devo ridimensionare gli obiettivi. Infortunio semplice - rispetterò i tempi di recupero” : Sofia Goggia si è purtroppo fratturata il malleolo-peroneale a causa di una caduta in allenamento. Oggi la Campionessa Olimpica di discesa libera si è sottoposta a delle visite di accertamento a Milano che hanno purtroppo evidenziato un Infortunio abbastanza importante, la bergamasca dovrà saltare tutta la prima parte di stagione e ritornerà in pista solo nel 2019. L’azzurra ha espresso le sue prime sensazioni nelle dichiarazioni ...

Calendario Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : le date e il programma di tutte le gare stagionali : Ormai ci siamo! Manca solamente una settimana e arriverà il via ufficiale della Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Ci attende una lunghissima stagione ricca di gare e appuntamenti imperdibili, con 21 tappe complessive, 41 gare per gli uomini e 39 per le donne. Si partirà, come sempre, dal ghiacciaio di Sölden, in Austria nel weekend del 27-28 ottobre, e si concluderà con il Gran Finale di Soldeu, ad Andorra, nel fine settimana del 13-17 ...

Sci alpino - nove i gigantisti azzurri convocati per l’allenamento di Saas Fee : ecco l’elenco completo : gigantisti a Saas Fee fino a giovedì 25 ottobre per preparare l’appuntamento di Soelden Sono nove i convocati dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per l’allenamento che si tiene sul ghiacciaio svizzero di Saas Fee da domenica 21 a giovedì 25 ottobre. Si tratta di Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Riccardo Tonetti, Roberto Nani, Manfred Moelgg, Simon Maurberger, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle. Presenti anche ...

Coppa del Mondo di Sci alpino : gigante di Soelden in diretta tv sulla Rai : Tra poco scattera' la stagione 2018/19 della Coppa del Mondo di sci alpino. Come da tradizione, il circo bianco debuttera' a Soelden con lo slalom gigante femminile e maschile [VIDEO]. Un anno fa vinse Viktoria Rebensburg tra le donne. La tedesca conquistò il successo davanti alla francese Tessa Worley e all’italiana Manuela Moelgg. A fine stagione, la ventinovenne di Tegernsee si aggiudicò la Coppa di specialita'. La gara degli uomini non fu ...