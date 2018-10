Sardegna | ex carabiniere travolto e ucciso | arrestato il presunto investitore

Blastingnews

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Stava passeggiando in compagnia di un amico intorno alle 8 di domenica mattina, nel tratto di strada all’ingresso di Ollolai, un piccolo paesino in provincia di Nuoro, in, quando è statoda un’auto guidata da un 25 enne di Ollolai, Giovanni Soru che – secondo quanto accertato dai Carabinieri – non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Luigi Crudu, 81 anni,in pensione originario di Sarule, è morto ieri mattina poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Il suo amico Mario Columbu, 70 enne di Ollolai, è invece rimasto ferito in maniera non grave ed è stato proprio lui a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi. Nonostante però l’immediato intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118, per Luigi Crudu non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto con l’auto guidata dal giovane di ...