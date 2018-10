Sanità | Grillo | piano di eradicazione del morbillo in dirittura d’arrivo

Sanità - Grillo : confronto acceso con Regioni ma ci sarà soluzione : Roma, askanews, - "E' stato un confronto importante a tratti anche abbastanza acceso che però ha avuto un esito positivo in quanto nei prossimi giorni e nelle prossime ore avvieremo subito un tavolo ...

Sanità - Grillo : “Basta con i medici ‘usa e getta’” : “Basta con i medici usa e getta, torneremo a dare futuro e prospettiva ai nostri professionisti, la formazione in medicina generale è una mia priorità. In qualità di ministro vi assicuro tutto il mio impegno affinché nessuno si senta sfruttato, nessuno rimanga indietro o, peggio ancora, si senta sorpassato. Il Servizio sanitario nazionale deve contare su professionisti che si sentano motivati e valorizzati, fiduciosi in un sistema che gli ...

Economia : ministro Sanità Grillo a 'La Verità' - non sono in uscita e non ci saranno tagli nel settore : Roma, 08 ott 10:33 - , Agenzia Nova, - Il ministro della Sanità, Giulia Grillo, in una intervista a "La Verità", risponde alle voci che la danno in uscita, forse perché all'ottavo mese di gravidanza: "...

Grillo - servono importanti risorse Sanità - mi batterò : "Ho detto in tutti gli incontri che ho avuto nei giorni scorsi, al presidente del Consiglio, al vice premier Di Maio, al ministro dell'Economia e a tanti colleghi ministri che sulla Sanità è arrivato il momento di #investire. Dobbiamo trovare risorse importanti e mi batterò affinché questo avvenga". E' quanto scrive in un post su ...

Grillo : "Soldi per Sanità anche da lotta a cattiva spesa" : "Ho detto in tutti gli incontri che ho avuto nei giorni scorsi, al presidente del Consiglio, al vicepremier Di Maio, al ministro dell'Economia e a tanti colleghi ministri che sulla #sanità è arrivato ...

Manovra : Grillo - 1 miliardo in più per fondo sanitario 2019 : ... anche in considerazione della 'fuga' dei professionisti dal Ssn, che si è registrata negli ultimi anni, nella consapevolezza che avviando una efficace politica per il personale potrà essere ...

Sanità : a un anno aggressione dottoressa violentata scrive a Grillo : Roma, 19 set., askanews, - 'Rinnovo il mio appello, sempre più disperato, a lei dottoressa Giulia Grillo che è rivestita oggi di una carica istituzionale e politica prestigiosissima e di enorme ...

Il ministro Grillo annuncia il taglio del superticket sanitario. Ma il Tesoro frena : "Servono 800 milioni" : C'è anche l'abolizione del superticket sanitario nel grande calderone delle misure che il governo intende inserire nella manovra di bilancio. Ad annunciarlo, in un'intervista al Fatto Quotidiano, è il ministro della Salute Giulia Grillo, per la quale il taglio della tassa da 10 euro sulle visite specialistiche sarebbe a costo zero. A finanziarlo sarebbero infatti i risparmi derivanti dalla ricontrattazione con le aziende ...

L’annuncio della ministra della Salute Giulia Grillo : “Aboliremo il superticket sanitario” : La ministra della Salute, Giulia Grillo, annuncia l'abolizione del superticket sanitario e prospetta una rimodulazione del ticket, "aiutando innanzitutto le fasce più deboli, come gli anziani". Per trovare le risorse la ministra punta su un taglio agli sprechi sui farmaci: "Lavoriamo a misure per risparmi mirati".Continua a leggere

Giù il ticket e nuovi medici : la Sanità secondo Grillo (e la reprimenda dell'Oms) : secondo il report dell'organizzazione mondiale della sanità l'Italia è ben lontana dal raggiungimento di una adeguata...

Sanità - Grillo : “Non c’è allarme Tbc in Italia” : “Non c’è allarme Tbc in Italia. Altrimenti il ministero della Salute o l’Istituto superiore di Sanità lo avrebbero segnalato. Anzi, il numero dei casi si è ridotto negli anni, passando da 9,5 per 100.000 abitanti del ’95 a 6,5 per 100.000 del 2017”. Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo, rispondendo a una domanda dei giornalisti dopo il post del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che su Facebook, ...

Giulia Grillo : lavoriamo per ridurre i ticket della Sanità : "Le prime interlocuzioni che ci sono state con il ministero dell'Economia, in vista della legge di bilancio, ci incoraggiano". L'obiettivo è anche di ridurre la spesa per la salute a carico dei ...

Nomina commissario ad acta della Sanità molisana - Toma scrive a Conte - Giorgetti - Grillo - Tria - Stefani e Mattarella : Tale Mozione, che pure si allega, è stata trasmessa, oltre che al Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e della Finanze, che ...