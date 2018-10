Sangue sulle elezioni in Afghanistan

“Fabio non ce l’ha fatta”. Ancora Sangue sulle strade italiane : Erano da poco passate le 17.30 quando, in un tratto di strada nel comune di Valdastico, in località Pedescala, lungo il Costo vecchio, una delle arterie che conducono sull’Altopiano di Asiago la moto guidata dal centauro 72enne Fabio Cracco, residente a Verona, è uscita di strada.Tra i primi a soccorrerlo alcuni automobilisti di passaggio, tra cui un’infermiera che ha tentato di rianimarlo. Nel frattempo è stato dato l’allarme ...

Settembre di Sangue sulle strade italiane : tre morti - due giovanissimi. Ecco dove : Anche il mese di Settembre porta con sé, purtroppo, dolore e lutti dovuti a tragici incidenti stradali. Le carreggiate italiane sono protagoniste, in questo 2018, di drammatiche notizie. Ed è un susseguirsi di giovani vite spezzate. Come quella di Marco Galasso, 18 anni, morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte alle 3.30 in corso Inglesi a Sanremo. Dai rilievi sembra che il giovane abbia perso il controllo dello scooter andando a ...

Sabato di Sangue sulle strade - due morti e due feriti a Battipaglia : Battipaglia - È di due morti e almeno un ferito il drammatico bilancio dell?incidente che ha coinvolto nel tardo pomeriggio due veicoli in zona Serroni a Battipaglia. La dinamica...