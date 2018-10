San Giovanni Paolo II Santo del giorno | il 22 ottobre si celebra l' adorato Papa Karol

San Giovanni Rotondo - incidente sulla provinciale : mamma e figlia morte : Ennesima tragedia della strada in provincia di Foggia. Una madre e sua figlia di pochi mesi sono decedute in un incidente stradale avvenuto attorno alle 18 di oggi sulla sp 58, quella che da Manfredonia conduce a San Giovanni Rotondo . Secondo indiscrezioni si tratterebbe di cittadine dell’Est. Tremendo il frontale tra una Fiat 16 e una vecchia Golf nella quale viaggiavano le vittime. In gravi condizioni un altro uomo, marito della donna, ...

Spari nella notte a San Giovanni a Teduccio - nel mirino un insospettabile : NAPOLI. Una nuova "stesa" a San Giovanni a Teduccio . La sparatoria dell'altra notte in via Nuova Villa aveva nel mirino il 46enne Rosario Lo Rocca, che pur abitando in una zona sotto il controllo del ...

‘Ndrangheta - condannato a 16 anni arrestato mentre lavorava nel cantiere della metro a Sesto San Giovanni : Era condannato per appartanenza alla ‘ndrangheta ma lavorava come operaio in un cantiere della metropolitana. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato Ferdinando Paparotto, un 54enne destinatario di ordine di carcerazione emessa dal tribunale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Era condannato in primo grado a 16 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. I militari lo hanno rintracciato in un cantiere della ...