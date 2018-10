San Giorgio | Minniti | ' Solidarietà alla polizia penitenziaria dopo l' appello a favore del

F1 - GP Austin 2018 - il commento di Mara San giorgio : la Ferrari ad Austin non arriva da sconfitta : Ci pensa Fernando Alonso a metterlo tra le leggende della Formula 1, insieme a Senna, Prost, Schumacher e Fangio, proprio il pilota che sta raggiungendo per quanto riguarda i titoli mondiali. Leggende,...

F1 - GP Giappone 2018 : il commento di Mara Sangiorgio : Guardare avanti. E' la frase che ha fatto un po' da file rouge nella prima giornata in pista a Suzuka . Per la Ferrari è un obbligo, affrontare le prossime cinque gare come potenziali vittorie per ...