Sampdoria | Ferrero | ' Gravina deve fare riforme | ieri a Milano ho visto un grande

Sampdoria - Ferrero vuole blindare Giampaolo : Massimo Ferrero vuole blindare Marco Giampaolo. Il presidente della Sampdoria, secondo quanto riporta il quotidiano genovese “Il Secolo XIX”, avrebbe intenzione di prolungare il contratto del tecnico che è in scadenza nel 2020. Il quotidiano va oltre, sottolineando come tra la Sampdoria e Giampaolo la convivenza sia decisamente felice. I buoni risultati e la valorizzazione dei […] L'articolo Sampdoria, Ferrero vuole blindare ...

Sampdoria - Ferrero : 'Mi rode. Contro il c..o la ragione non vale' : Ma guarda cosa succede, proprio alla fine, di una partita giocata così bene da parte della Sampdoria' ha detto il numero uno di Corte Lambruschini a La Gazzetta dello Sport. 'Era un pareggio perfetto'...

Sampdoria - Ferrero : “De Laurentiis sta facendo miracoli” : “De Laurentiis è il piu’ importante, Ancelotti il miglior allenatore e perdere con la Sampdoria fa pensare. Non mi toccate Aurelio che è un grande, ma non ho parlato con lui dopo il match di Marassi”. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, torna sulla netta vittoria dei blucerchiati contro il Napoli. “Quagliarella ha tanto da raccontare e Napoli ha avuto la fortuna di averlo nel momento migliore, ma poi lo ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «De Laurentiis? Perdere a Genova fa pensare» : Genova - Alla trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma in onda su Radio Marte è intervenuto Mssimo Ferrero , presidente della Sampdoria : ' De Laurentiis è il più importante, Ancelotti il ...

Sampdoria-Napoli - Ferrero in estasi : “vorrei vedere la faccia di De Laurentiis” : Super prestazione della Sampdoria nella gara di campionato contro il Napoli, entusiasta il presidente Ferrero ai microfoni de La Domenica Sportiva: “Godo molto, vorrei vedere la faccia di Aurelio che ha una grande squadra, un grande Napoli, mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso. Sono molto contento perché vi sbagliate nei vostri pronostici, per fortuna che sbagliate quando ci sono io”. Sulla tragedia del ponte Morandi: ...

Ferrero e lo sfottò a De Laurentiis dopo la vittoria della Sampdoria sul Napoli : De Laurentiis e Ferrero sono amici, ma oggi dato lo scontro tra Napoli e Sampdoria sono stati rivali per una notte “Godo molto, vorrei vedere la faccia di Aurelio che ha una grande squadra, un grande Napoli, mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso. Sono molto contento perché vi sbagliate nei vostri pronostici, per fortuna che sbagliate quando ci sono io”. Il solito Massimo Ferrero, ha punzecchiato De Laurentiis parlando alla ...

Sampdoria - Ferrero alla Pro Farra : 'Siate orgogliosi - come lo sono io di essere presidente' : ... la nuova squadra affiliata alla Samp: 'Avete la fortuna di indossare quella che è la maglia più bella del mondo. Siatene orgogliosi, come lo sono io che tutt'ora mi emoziono ogni giorno a essere ...

Al-Ittihad - occhi sulla Sampdoria : gli arabi interessati al club di Ferrero : Ferrero potrebbe essere disposto ad intavolare una trattativa con gli arabi, di cui Sabatini è consulente da inizio agosto. Si ipotizza una base di 180 milioni. L'articolo Al-Ittihad, occhi sulla Sampdoria: gli arabi interessati al club di Ferrero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Clamoroso Sampdoria : una cordata araba vuole acquistare il club del presidente Ferrero : Sampdoria alle prese con un’offerta per la società del patron Ferrero che arriva dall’Arabia Saudita: i vertici di Al Hitthiad sondano il terreno La Sampdoria fa gola ad una cordata araba molto facoltosa. Questa l’indiscrezione rivelata da Repubblica nelle ultime ore, non certo una novità dato che spesso e volentieri balza fuori un acquirente per il club di Massimo Ferrero. Stavolta però sembra esserci qualcosa di ...

Sampdoria - il commento del presidente Ferrero sul mercato è sorprendente : Il calciomercato della Sampdoria non è stato entusiasmante, ecco il commento del presidente Ferrero ai microfoni di Sky Sport: “Penso sia un mercato ottimo, sono solo dispiaciuto per un procuratore che è stato molto scorretto: al giocatore auguro un “in bocca al lupo”. Nella vita non bisogna essere il gatto nella dispensa perché, chi le fa, le dice e le pensa. Le cattive azioni vanno sempre indietro. Zaza? Non c’entra ...

Sampdoria - Ferrero furioso per l’affare Zaza : parole durissime contro il procuratore dell’attaccante : Il presidente della Sampdoria non le ha mandate a dire al procuratore di Zaza, comportatosi male con la società doriana Il mancato arrivo di Zaza non va giù al presidente Ferrero, alquanto infuriato con il procuratore dell’attaccante italiano, passato al Torino dopo aver trovato l’accordo con la Sampdoria. AFP/LaPresse Intercettato dopo la fine del mercato, il numero uno doriano non ha usato mezze misure per attaccare ...

Serie A – Esordio di Sampdoria e Genoa rinviato : il commento del Presidente Ferrero : Il Presidente della Sampdoria Ferrero ringrazia Miccichè e la Serie A per la decisione di rimandare l’Esordio delle squadre genovesi “Ringrazio il Presidente Micciché e tutta la Serie A per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nei confronti della richiesta della Sampdoria e dei suoi tifosi. Il rinvio delle partite Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa rappresenta un atto di solidarietà importante che Genova e i genovesi, ...