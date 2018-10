Salvini replica all’Ue | “La legge di bilancio non si tocca | no a manovre lacrime e sangue”

Salvini replica a Ilaria Cucchi : "I leghisti non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi la minaccia" : "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero". Lo dice il responsabile dell'Interno Matteo Salvini, dopo che la sorella di Stefano ha denunciato di essere minacciata sui social anche da "simpatizzanti della Lega".

M5S e Lega replicano a Moody's. Salvini : 'Andremo fino in fondo'. Di Maio : 'Un'Italia con un risparmio solido' : 'Il responso di Moody' s lo accolgo con un grande sorriso, ce l'aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un'Italia con un risparmio solido'. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento ...

La Francia replica a Salvini : "Nessuno sconfinamento - solo un respingimento concordato" : Nessuno sconfinamento, ma solo un regolare respingimento di cui Matteo Salvini "era stato informato". Questa, in sintesi, la replica della prefettura francese alle accuse del ministro dell'Interno italiano, che con un post su Facebook aveva denunciato quello che, a suo dire, doveva trattarsi di un incidente simile a quello già avvenuto lo scorso 12 ottobre, sempre a Clavière.Al forum di Cernobbio poi, il vicepremier aveva rincarato ...

Claviere - Salvini “Il video dei migranti scaricati dalla Francia”/ Ultime notizie - la replica “Tutto regolare” : migranti, gendarmeria francese ne scarica altri in Italia. video di Claviere postato dal ministro dell'interno, Matteo Salvini “Atto ostile”. La replica di Parigi "Casi isolati"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:31:00 GMT)

Condono - scintille tra Di Maio e Salvini sul decreto fiscale/ Ultime notizie : M5s replica alla Lega su verbale : decreto fiscale, Lega vs M5s: Salvini "per scemo non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di Maio replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Fornero : "Salvini? Rozzo e neofascista". E lui replica : Acceso botta e risposta tra Elsa Fornero e Matteo Salvini . A dare fuoco alle polveri un'intervista dell'ex ministra del Lavoro e alle politiche sociali che ai microfoni di Circo Massimo, su Radio ...

Salvini replica all’Ue : “Non rompa le scatole e ci lasci lavorare - manovra non si tocca” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, replica immediatamente alla lettera inviata dalla Commissione Ue che prevede una sostanziale stroncatura della legge di bilancio italiana: "Questa manovra non si tocca. Un messaggio ai signori di Bruxelles, per dire: per l'Italia decidono gli italiani, non rompeteci le scatole, lasciateci lavorare".Continua a leggere

Reinhold Messner contro Matteo Salvini : "Rovinerà l'Italia"/ Ministro replica : "Lo stimo - mi spiace per lui" : Reinhold Messner contro Matteo Salvini: "Rovinerà l'Italia". Ultime notizie, l'alpinista attacca il Ministro, che replica: "Lo stimo, mi spiace per lui"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:58:00 GMT)

Salvini smantella modello Riace : migranti trasferiti/ Ultime notizie - Lucano replica “Credo nella giustizia" : Salvini smantella modello Riace: migranti trasferiti. Ultime notizie, il sindaco Lucano replica “Credo nella giustizia". Il Viminale chiude il sistema della cittadina calabrese(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 08:21:00 GMT)

Riace - Viminale dispone trasferimento migranti/ Ultime notizie - Salvini replica a Lucano : “Chi sbaglia paga” : migranti, Viminale cancella modello Riace: saranno trasferiti. Ultime notizie, tra le motivazioni addotte dal ministero l'eccessivo numero di persone ospitate. Lucano,"vogliono distruggerci"(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 21:03:00 GMT)

Ilaria Cucchi : "Mi aspetto le scuse di Salvini". Replica il ministro : "Benvenuti al Viminale" : "Oggi mi aspetto le scuse del ministro dell'Interno. A Stefano e alla nostra famiglia per tutto quello che ha sofferto". Lo ha detto Ilaria Cucchi a Rainews24, dopo la svolta del processo per la morte del fratello, con un carabiniere che ha parlato del pestaggio indicando due colleghi come responsabili. A stretto giro la Replica del ministro dell'Interno: "Caso Cucchi, sorella e parenti sono i benvenuti al Viminale. ...