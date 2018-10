Salvini | ' Non farò lo sgambetto al governo per calcoli elettorali'

Salvini avvisa Bruxelles : "La manovra non si tocca" : Matteo Salvini segue la linea di Tria: la manovra non si tocca. Il vicepremier ha di fatto commentato così la risposta da parte del Tesoro all'Unione Europea con l'invio di una missiva che di fatto ribadisce gli obiettivi già indicati nel Def e fortemente criticati dall'Europa. Il titolare del Viminale manda un messaggio chiaro a Bruxelles: "No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi ...

Caro Gattuso - ha ragione Salvini : il Milan non può giocare il derby da provinciale : Un derby si può perdere. Si può perdere anche al novantesimo e fa più male. Si può perdere al novantesimo per un’uscita a vuoto del proprio portiere: beffa nella beffa, capita. Ma non si può non giocare: è questo il peccato capitale di Gattuso, per cui il Milan è stato punito. “Il derby è stato perso dalla coppia Donnarumma-Gattuso. Quando non giochi per vincere, hai già perso“. Seduto in tribuna con tanto di maglia rossonera e look da ...

Esulta Matteo Salvini : Lega primo partito a Bolzano. Il Vco non cambia : E’ oltre il 40% la Svp. Il partito di raccolta dei sudtirolesi ha raggiunto l’obiettivo fissato dal governatore Arno Kompatscher.

Beppe Grillo non te lo aspetti - elogia Salvini : “Politico di professione ma è leale” : Beppe Grillo che non ti aspetti, parlare bene di Matteo Salvini e racconta un aneddoto con la mamma di Salvini Beppe Grillo a briglie sciolte ha raccontato di un suo incontro con il leader della Lega, quando salutandolo gli ha passato al telefono sua madre. Grillo non si è fatto sfuggire l’occasione per piazzare una battuta: “Signora, salve, ma quel giorno perché non ha preso la pillola?”. A PROPOSITO DI Beppe Grillo: Italia a ...

Governo - perché a dicembre può saltare tutto in aria : ciò che non sapete sulla guerra Di Maio-Salvini : Le tensioni vissute tra Lega e M5s nel corso della preparazione al decreto fiscale hanno creato piccole, ma diffuse rotture interne difficili da sanare nel breve periodo. I rapporti finora cordiali ...

Caso Cucchi - Salvini : “Minacce di morte alla sorella Ilaria? I leghisti non sono violenti” : Il ministro Matteo Salvini ha risposto alle accuse lanciate da Ilaria Cucchi, che ha ricevuto minacce e insulti sui social network: "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero".Continua a leggere

Beppe Grillo - la battuta al telefono con la madre di Salvini : 'Signora - perché non ha preso la pillola?' : ... durante il quale il pubblico ha ascoltato in silenzio, forse più convinto di prima che l'alleanza di governo con chi è anche alleato con Silvio Berlusconi, forse non è la fine del mondo.

Salvini dialoga con Renzi? Bufala"Non lo vedo e sento da una vita" : Matteo Salvini dialoga segretamente con Matteo Renzi dando e ricevendo addirittura consiglii operativi nella gestione delle strategie future e nel rapporto con i Cinquestelle? Si dice che Renzi ha consigliato a Salvini di tenere i grillini sempre sulla corda e che lo stesso Renzi si serve di Salvini per recuperare il suo elettorato passato a votare per i grillini. Una bomba. Segui su affaritaliani.it

Grillo choc al Circo Massimo : "Macron? Un bambino violentato da un'anziana. E la mamma di Salvini Non poteva prendere la pillola?" : Beppe Grillo senza freni. Dal palco di 'Italia a 5 stelle' il fondatore del Movimento si scaglia contro tutto e tutti. A partire dal presidente francese Emmanuel Macron, al quale riserva un riferimento neanche troppo velato: "Siamo pieni di psicopatici, di bambini violentati da anziani"Nel mirino impietoso dell'ironia grillina finisce poi anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, protagonista di un aneddoto inedito: "Io non lo conoscevo, ...

Salvini - MIGRANTI AL CONFINE : “ITALIA NON È PIÙ PAVIDA”/ Claviere - scontro ‘bipartisan’ con Francia di Macron : Caos Italia-Francia a Claviere, MIGRANTI al CONFINE: SALVINI sbotta contro Macron, "polizia italiana a presidiare il CONFINE". Castaner "incontrerò il Ministro italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:10:00 GMT)

Italia 5 stelle - i No Tap : “Se non fermano opera se ne assumeranno responsabilità” e a Salvini : “Venga a Melendugno” : All’arrivo di Luigi Di Maio al Circo Massimo dove è in corso ‘Italia 5 stelle’ i No Tap arrivano com magliette e striscioni “Tap = come tradire Grillo e il Salento”. Gli attivisti M5S che si oppongono all’opera non riescono a fermare Di Maio stretto tra selfie e telecamere. “Il Governo ce la potrebbe fermare il Tap, certo che c’è il rischio che alla fine si faccia, ma almeno questo governo ci sta ...

Italia 5 stelle - vox sull’esperienza di governo : “Salvini? Non ci fidiamo - dobbiamo stare attenti. Ma non c’è alternativa” : “Un “rospo da ingoiare” pur di non perdere “l’occasione di stare al governo”. Così i militanti del Movimento 5 stelle, arrivati al Circo Massimo di Roma per la due giorni di Italia 5 stelle, definiscono l’intesa con la Lega. Soprattutto alla luce dei contrasti sul condono e sul decreto fiscale. “Bisogna stare attenti, dobbiamo controllare. Sappiamo chi è Salvini, non ci fidiamo. In passato ha ...

Sondaggio Pagnoncelli - gode Matteo Salvini : la pace fiscale promossa dagli elettori del M5s : Che cosa pensano gli italiani della manovra? Una risposta arriva da un Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera . Spread o non spread, il 59% del campione intervistato ...

I funzionari del Viminale in arrivo a Claviere. Salvini : “L’Italia non è più pavida” : Nelle prossime ore, i funzionari della direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere (dipartimento della pubblica sicurezza) saranno a Claviere per verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento. ...