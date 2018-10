Salvini | Milan ha giocato alla Monti

Salvini sul derby di Milano : "Il Milan ha giocato alla Monti con la Fornero in porta" : Ha seguito il derby di Milano e ne ha dato conto durante la serata su Instagram. Il vicepremier Matteo Salvini, di cuore rossonero, commenta il giorno dopo la sconfitta del Milan contro l'Inter, arrivata proprio nel finale: "Giocatela per vincere. Ieri il Milan ha giocato alla Monti con la Fornero in porta. È chiaro che va a finire male. Se il cambio della vita al 90esimo è Abate...", ha detto oggi.Già ieri Salvini ...

Caro Gattuso - ha ragione Salvini : il Milan non può giocare il derby da provinciale : Un derby si può perdere. Si può perdere anche al novantesimo e fa più male. Si può perdere al novantesimo per un’uscita a vuoto del proprio portiere: beffa nella beffa, capita. Ma non si può non giocare: è questo il peccato capitale di Gattuso, per cui il Milan è stato punito. “Il derby è stato perso dalla coppia Donnarumma-Gattuso. Quando non giochi per vincere, hai già perso“. Seduto in tribuna con tanto di maglia rossonera e look da ...

Salvini distrugge il Milan : “Donnarumma vada in Primavera - Gattuso da vaffa…” : Matteo Salvini ha distrutto il Milan e sopratutto il suo tecnico Gattuso reo di non aver azzeccato le sostituzioni ieri contro l’Inter “Sabato ho passato la giornata a Roma in Consiglio dei Ministri… Manovra economica, Equitalia, tasse… Week end finito alla grande. Mi spiace per mio figlio ma lo avevo avvisato: ‘Sereno tanto io ho cominciato a vedere il Milan in B, quindi tu sei già un gradino avanti’. Poteva finire 0-0 e sarebbe ...

Grande attesa per il derby di Milano - il milanista Salvini fa gli scongiuri : “vince l’Inter” : “E’ un ottimo avvicinamento al derby avere un outlook stabile”. E’ la battuta usata dal leader della Lega Matteo Salvini che ha traslato il concetto economico al calcio in vista del derby Inter-Milan di domani sera. A chi gli ha chiesto quale squadra vincerà, il milanista Salvini ha replicato “vince l’Inter, è la squadra migliore”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...

Bono Vox a Milano : “Salvini è il diavolo”/ Video concerto U2 : l'attacco ai leader politici sui migranti : Milano, Bono Vox al concerto U2: "Salvini, Orban e Le Pen sono il diavolo". Video, l'alter ego MacPhisto del cantante anti-Lega e contro il sovranismo europeo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:25:00 GMT)

Bono Vox a Milano : “Salvini è il diavolo”/ Video concerto U2 : il suo ‘MacPhisto’ anti-Lega : Milano, Bono Vox al concerto U2: "Salvini, Orban e Le Pen sono il diavolo". Video, l'alter ego MacPhisto del cantante anti-Lega e contro il sovranismo europeo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Milano - Bono in concerto : "Salvini è il diavolo" : Il leader degli U2, nelle vesti del suo alter ego satanico Mac Phisto, nel salutare Milano al termine dell'ultimo dei 4 live al Forum ha dichiarato: "La mia gente sta arrivando in Europa, il mio consiglio in Italia è Matteo Salvini"

U2 a Milano - il cantante Bono Vox interpreta il diavolo MacPhisto e cita Matteo Salvini sul palco : Durante l’ultima tappa del tour italiano a Milano, il cantante degli U2 Bono Vox ha citato il ministro Matteo Salvini durante l’intro di Acrobat. Il cantante indossava i panni del personaggio diabolico MacPhisto che parla ed elenca i suoi amici. Anche in apertura del live c’è stato un appello per l’accoglienza dei migranti, tema da sempre sostenuto dalla band irlandese L'articolo U2 a Milano, il cantante Bono Vox ...

Milano - l'artista rappresenta Salvini nei panni di un gerarca fascista : minacce sui social - lei denuncia : Nuova azione di Cristina Donati Meyer intitolata 'Una pisciata vi seppellirà'. Distrutto il manifesto che aveva appeso sui Navigli

Milano - corteo contro Salvini : studenti in piazza : Più di un migliaio di persone, perlopiù appartenenti alla Rete studenti e al collettivo Casc Lambrate è partito ieri alle 10,30 da piazza Cairoli a Milano per protestare contro Salvini [VIDEO]e il suo governo d'infamia. I ragazzi si sono mobilitati contro il progetto di Scuole sicure ma anche contro la politica della paura e dell'odio del Ministro dell'Interno. 'Lo studente paura non ne ha' È questo il grido di battaglia degli studenti che ieri ...

Milano - corteo contro Salvini : studenti in piazza : Più di un migliaio di persone, perlopiù appartenenti alla Rete studenti e al collettivo Casc Lambrate è partito ieri alle 10,30 da piazza Cairoli a Milano per protestare contro Salvini e il suo "governo d'infamia". I ragazzi si sono mobilitati contro il progetto di "Scuole sicure" ma anche contro la politica della paura e dell'odio del Ministro dell'Interno. 'Lo studente paura non ne ha' È questo il grido di battaglia degli studenti che ieri ...

Borsa : Milano - -1 - 3% - chiude male settimana con St ko - -4 - 9% - e querelle Salvini-Ue : Milano , -1,3%, e' stata la peggiore, all'indomani dell'invio alle Camere del Documento di Economia e Finanza sulla manovra finanziaria e mentre continua lo scontro a distanza tra il vicepremier ...

Milano - studenti in piazza : proteste contro Salvini e il governo : Ed ecco far la comparsa anche di elementi che ben poco hanno a che vedere col mondo della scuola, come gli striscioni con le scritte 'Disobbedisci al governo dell'ignoranza' o i cori 'Siamo tutti ...

Corteo anti-Salvini a Milano : Milano, 5 ott.(AdnKronos) - "Lo studente paura non ne ha". È questo il grido di battaglia degli oltre 3mila studenti che questa mattina hanno preso parte a Milano al Corteo contro il decreto 'Scuole sicure' e il decreto sicurezza del primo ministro Matteo Salvini. Quasi tutti liceali, provenienti da