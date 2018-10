Salvini distrugge il Milan | “Donnarumma vada in Primavera | Gattuso da vaffa…”

Riace - Viminale : trasferire i migranti entro due mesi | Il sindaco Lucano : "Vogliono solo distruggerci" | Salvini : uso fondi pubblici - chi sbaglia paga : Contestati dal ministero gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo, Mimmo Lucano, ora ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il comune non ha intenzione di piegarsi e già prepara il ricorso al Tar che potrebbe sospendere la delibera.

Sicurezza : Salvini - distruggere 8mila motorini sequestrati a Napoli : Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Ci sono nei magazzini del Comune di Napoli più di 8mila motorini sequestrati a quelli che vanno in giro a sparare, scippare, e rapinare e secondo la normativa bisogna tenerli lì fino a 12 anni. E il Comune e la Prefettura spendono dieci milioni di euro all'anno per curare

Def - Delrio (Pd) : “Salvini ha un disegno lucido e preciso : distruggere l’Europa. Solo i 5 stelle non lo hanno capito” : “Siamo una famiglia indebitata, per essere credibili e chiedere un mutuo bisogna lavorare. Le manovre finanziarie devono creare lavoro, non spese o dare sussidi”. Così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, parlando del Def a margine della presentazione del libro La Lega di Salvini di Gianluca Passarelli e Dario Tuorto a Bologna. “Si tratta di misure che aumentano la spese corrente scaricandone i costi sulle nuove generazioni. In ...

Fondi Lega - slitta a domani la decisione dei giudici ma Salvini è fiducioso : "Non ci distruggeranno" : Nonostante l'ottimismo di Salvini, se i magistrati dovessero decidere di estendere il blocco dei Fondi fino a raggiungere la quota di 49 milioni di euro a quel punto il partito, almeno come lo conosciamo, "non potrebbe più esistere".

