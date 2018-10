Salvini avvisa Bruxelles | La manovra non si tocca

ilgiornale

: Migranti, #Salvini avvisa Macron: 'L'Italia ha rialzato la testa' - LegaSalvini : Migranti, #Salvini avvisa Macron: 'L'Italia ha rialzato la testa' - DrKassandraPari : Migranti, Salvini avvisa Macron: 'L'Italia ha rialzato la testa' - vincpadalinoidv : RT @LegaSalvini: Migranti, #Salvini avvisa Macron: 'L'Italia ha rialzato la testa' -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Matteosegue la linea di Tria: lanon si. Il vicepremier ha di fatto commentato così la risposta da parte del Tesoro all'Unione Europea con l'invio di una missiva che di fatto ribadisce gli obiettivi già indicati nel Def e fortemente criticati dall'Europa. Il titolare del Viminale manda un messaggio chiaro a: "No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da, che hanno massacrato gli italiani, con noi non funzionano. Non torniamo indietro di mezzo centimetro".Poi il ministro degli Interni esplicita in modo chiaro la sua posizione: "Le proposte dell'Ue sono benvenute, ma ladel governo non si". Insomma adesso è braccio di ferro durissimo tra Roma e. Il governo ha respinto in modo chiaro i rilievi della lettera della Commissione Europea e in questo modo apre un vero e proprio terreno di battaglia che potrebbe trascinare ...