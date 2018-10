Salvataggio Alitalia pagato da pendolari e contribuenti | rischio danno erariale | se ne

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Ila carico delle Ferrovie, al quale sta lavorando il governo M5s-Lega, sarà un pasticcio che danneggerà le casse dello Stato, i servizi deiferroviari e gli stessi dipendenti compagnia aerea. C'è un evidentedi: smontano la procedura di vendita sulla quale lavorano da mesi i commissari per nazionalizzare perdite, debito e business fallimentare di un'azienda privata.Perché non chiedono un parere preventivo alla Corte dei Conti? La magistratura contabile sicuramente sarà chiamata in ogni caso a occuparsene dopo, in particolare se lo Stato non recupererà il prestito da 900 milioni.negli ultimi anni ha fatto registrare una perdita di quasi mezzo miliardo all'anno, più o meno la stessa cifra che le Ferrovie, grazie alla buona gestione del manager Mazzoncini cacciato in maniera ...