Salute | studio | aerobica aiuta a combattere depressione

Sigarette elettroniche : un nuovo studio avvisa sul rischio di esplosione delle batterie con gravi conseguenze per la Salute : Le Sigarette elettroniche (e-cig) sono dispositivi solitamente alimentati da una batteria che vaporizza liquidi aromatizzati. Questi prodotti stanno diventando sempre più popolari tra le persone di tutte le età, soprattutto tra i più giovani. Alcuni utilizzatori potrebbero vedere le e-cig come un’alternativa sicura alle Sigarette tradizionali. Tuttavia, secondo i Centers for Disease Control and Prevention, l’aerosol che i consumatori respirano ...

Salute : da studio italiano la dieta che “addomestica” i grassi del sangue : (Dall’inviata dell’AdnKronos Salute Adelisa Maio) – Tè verde deteinato, marmellata di mirtillo, olio extra vergine d’oliva, rucola, caffè decaffeinato, una piccola quantità di cioccolato fondente, carciofi e spinaci: sono le pietanze chiave di una dieta ricca di polifenoli, in grado di tenere sotto controllo l’impennata di grassi nel sangue dopo un pasto. A stilare la lista degli alimenti ‘nemici’ della sindrome metabolica, e ...

Salute riproduttiva : i primi risultati del progetto “Studio nazionale fertilità” del Ministero : Il Ministero della Salute, nell’ambito delle azioni centrali previste nel programma di attività del CCM per l’anno 2015, ha promosso il progetto “Studio nazionale fertilità” con l’obiettivo generale di raccogliere informazioni sulla Salute sessuale e riproduttiva per orientare e sostenere la programmazione di interventi a sostegno della fertilità in Italia. Il coordinamento dello studio è stato affidato all’Istituto Superiore di ...

Studio Chiropratica C1 - per un modo diverso di pensare alla Salute : Si scrive Chiropratica, si legge insieme di scienza, arte e filosofia, basata sulla stimolazione della capacità innata del corpo di auto-guarirsi. La differenza con la medicina tradizionale è nel fatto che quest'ultima si concentra sull'...

La ministra della Salute del governo spagnolo - Carmen Monton - si è dimessa per via di una polemica sul suo titolo di studio : Carmen Monton si è dimessa da ministra della Sanità del governo spagnolo del primo ministro socialista Pedro Sanchez, dopo ore di accuse e polemiche attorno al suo titolo di studio. Lunedì il quotidiano spagnolo El Diario aveva scritto che Monton The post La ministra della Salute del governo spagnolo, Carmen Monton, si è dimessa per via di una polemica sul suo titolo di studio appeared first on Il Post.