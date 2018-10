Salute | l’aerobica aiuta a combattere la depressione

Salute : l’aerobica ha importanti effetti benefici sui pazienti con depressione maggiore : Un’analisi di prove cliniche random indica che l’esercizio aerobico supervisionato ha importanti effetti antidepressivi per i pazienti con depressione maggiore. L’analisi, pubblicata su Depression and Anxiety, è stata condotta su 11 prove che coinvolgevano 455 pazienti adulti (18-65 anni d’età) con depressione maggiore come disturbo primario. I partecipanti hanno condotto esercizi di aerobica per una media di 45 minuti a intensità moderata per 3 ...