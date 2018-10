Sabina Guzzanti | «La prigione che ho voluto evitare»

vanityfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018) La vita è fatta a circoli, arriverà sempre un giorno in cui ritornerai a un altro lontano, e chiuderai qualcosa di rimasto sospeso, incompiuto, interrotto. Perquel giorno è dietro l’angolo. Perché, presto, riprenderà in mano La tv delle ragazze, che nel 1988 le diede la notorietà da attrice e comica prima di Avanzi, Tunnel, Pippo Chennedy Show, L’ottavo nano; prima di trasformarsi in Massimo D’Alema, Rita Levi Montalcini, Valeria Marini, Silvio Berlusconi, Moana Pozzi. Alla Festa del Cinema di Roma (e a poche ore dai complimenti pubblici – «grazie per la buona satira», di Michael Moore), nell’ambito di Videocittà (la rassegna che unisce creatività artistica, artigianale e tecnologica, qui il programma completo), dopo 7 film da regista parla da intellettuale libera (come non le capita più così spesso in Rai da che nel 2003 il direttore ...