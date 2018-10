Ryanair | nuovo regolamento bagagli | da novembre cambia tutto

Ryanair - nuovo venerdì nero : cancellati 190 voli in Europa : Nuova giornata nera in vista per i passeggeri Ryanair in mezza Europa. La compagnia aerea low cost ha annunciato la cancellazione di 190 dei 2400 voli previsti per venerdì 28 settembre a causa dello sciopero indetto dal personale di volo in Italia, Belgio, Olanda, Spagna e Portogallo. Secondo la società saranno circa 30mila i passeggeri coinvolti dai disagi per una mobilitazione definita dalla compagnia "non necessaria".Le cancellazioni ...

“Siete scorretti!”. Ryanair - viaggiatori infuriati. Fate attenzione. Cambia tutto. Il nuovo regolamento è retroattivo. Ecco cosa potete portare a bordo : Sta generando confusione e rabbia tra i viaggiatori il nuovo regolamento per i bagagli di Ryanair. Di fatto finisce un’era. Dal primo novembre non sarà più possibile infatti portare a bordo gratuitamente i trolley fino a 10 chili. Ma come funzionerà d’ora in poi? La compagnia di volo low-cost ha pubblicato sul proprio sito le risposte ai dubbi più frequenti dei passeggeri sulle nuove regole. Prima tutti i clienti che non avevano ...

Ryanair - dopo scioperi e proteste firma il nuovo contratto : ecco cosa cambia : Pensioni, Tfr e tasse: il primo contratto Collettivo di Lavoro per i Piloti dipendenti della società Ryanair è...

Ryanair ha cambiato – di nuovo – le regole sui bagagli : Si potrà imbarcare gratuitamente in cabina solo una borsa piccola; il bagaglio da 10 kg andrà in stiva al costo di 8 euro The post Ryanair ha cambiato – di nuovo – le regole sui bagagli appeared first on Il Post.