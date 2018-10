Russia | Spartak Mosca | esonerato Carrera

calcioweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il matrimonio tra Massimoè loè finito. Dopo la sconfitta contro l'Arsenal Tula, il club russo ha comunicato l'esonero dell'allenatore italiano tramite il sito ufficiale. Al tecnico – vincitore del campionato russo alla prima stagione coi moscoviti – costa caro un avvio di stagione in salita, caratterizzato dalla precoce eliminazione nei preliminari di Champions e dall'andamento altalenante in Prem'er-Liga. Sarà rimpiazzato dal suo assistente, lo spagnolo Raul Riancho.